Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προγραμματίζει να προχωρήσει σε τρεις επανεκδόσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με βασικό στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της ρευστότητας της δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΟΔΔΗΧ, οι δημοπρασίες των επανεκδόσεων έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στις 11 Φεβρουαρίου, στις 15 Απριλίου και στις 17 Ιουνίου 2026. Οι συγκεκριμένες κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του δημοσίου χρέους και αποσκοπούν στη διατήρηση της ενεργής παρουσίας των ελληνικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές.

Ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι η τελική απόφαση για τη διενέργεια κάθε δημοπρασίας, τα ομόλογα που θα επανεκδοθούν, τα αντίστοιχα ISIN, καθώς και το ύψος των ποσών που θα δημοπρατηθούν, θα ανακοινώνεται μία ημέρα πριν από την εκάστοτε ημερομηνία. Οι αποφάσεις αυτές θα λαμβάνονται αφού αξιολογηθεί η πληροφόρηση και οι εκτιμήσεις της ομάδας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.