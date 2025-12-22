Πώς μοιράστηκαν τα 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο, όλες οι λεπτομέρειες του νέου επιδόματος.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσαν την καταβολή συνολικού ποσού 197.000 ευρώ σε 197 επιτυχόντες μαθητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2025.

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – υποτροφιών απευθύνεται σε παιδιά των οποίων οι μητέρες είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες και δικαιούχοι των παροχών ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα προβλέπει χορήγηση χρηματικού βραβείου 1.000 ευρώ ανά επιτυχόντα, με στόχο την οικονομική ενίσχυση και την αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Στη φετινή πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν η χορήγηση χρηματικού βραβείου – Υποτροφίας, χιλίων ευρώ (1.000 €) σε 650 επιτυχόντες -ούσες μαθητές -τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε τέκνα, που ήταν άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

• εγγράφονται για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2025, και

• η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι επίσης δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα www.opeka.gr .