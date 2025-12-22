Τα ορόσημα που καλύπτονται από το 7ο αίτημα επιχορηγήσεων αφορούν στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων και μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς.

Διπλό αίτημα πληρωμής ύψους 1,17 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το ΤΑΑ, Νίκος Παπαθανάσης.

Πρόκειται για το 7ο αίτημα που αφορά τις επιχορηγήσεις και το 6ο αίτημα που αφορά τα δάνεια του Ταμείου, συνολικού ύψους 1,17 δισ. ευρώ, καθιστώντας την Ελλάδα την τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φτάνει στο συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, η χώρα αιτείται την εκταμίευση 883,9 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις για την εκπλήρωση 22 οροσήμων και 293,8 εκατ. ευρώ σε δάνεια που αντιστοιχούν σε τέσσερα ορόσημα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτημάτων, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέλθουν στα 24,57 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,3% των συνολικών πόρων που της αναλογούν από το Ταμείο. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα 23,4 δισ. ευρώ.

Τα ορόσημα που καλύπτονται από το 7ο αίτημα επιχορηγήσεων αφορούν στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων και μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς. Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας ολοκληρώθηκαν εργασίες ανακαίνισης σε εννέα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, καθώς και εκτεταμένα έργα εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης σε 15 Κέντρα Υγείας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου. Παράλληλα, επεκτάθηκε το σύστημα διαχείρισης ιατρικών ραντεβού και αναβαθμίστηκε η υποδομή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής προστασίας, περισσότερες από 847.000 προπληρωμένες κάρτες έχουν εκδοθεί και αποσταλεί σε δικαιούχους επιδομάτων μέσω της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, πάνω από 1.500 άτομα με αναπηρία υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού, ενώ δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και άνεργοι συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την προμήθεια νέου εξοπλισμού στα ΚΕΠ 269 δήμων, την απλοποίηση και ψηφιοποίηση κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών, την παράδοση νέου πληροφοριακού συστήματος στην ΑΑΔΕ και την εγκατάσταση 3.000 μετεωρολογικών σταθμών στο πλαίσιο της ευφυούς γεωργίας.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως το νέο πλαίσιο για τα επιδόματα ανεργίας, η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η θέσπιση κανόνων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αγροφωτοβολταϊκά, οι συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, το θεσμικό πλαίσιο για τη δέσμευση και αποθήκευση CO₂ και η έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τη νέα ενιαία εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Το 6ο αίτημα πληρωμής δανείων αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμβασιοποίηση επιχειρηματικών δανείων ύψους 9,8 δισ. ευρώ, τη διάθεση 500 εκατ. ευρώ για το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», την έγκριση επενδυτικών πράξεων μέσω InvestEU και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχημάτων από την ΕΑΤΕ.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι με το 7ο αίτημα η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει πάνω από το 75% των μεταρρυθμιστικών της υποχρεώσεων, ενισχύοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την αγορά εργασίας και τη λειτουργία του κράτους.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η χώρα διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, μετατρέποντας τις δεσμεύσεις σε απτά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία. Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη επισήμανε ότι το αίτημα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης ανέφερε ότι η υλοποίηση των έργων και μεταρρυθμίσεων προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2025.