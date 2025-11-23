Aντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές.

Πλησιάζουν οι ημέρες για τις πληρωμές στις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025.

Εκτός από τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι αναμένουν να πληρωθούν και το επίδομα 250 ευρώ.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο.

Τα χρήματα εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 γίνονται νωρίτερα, δηλαδή τη Δευτέρα (24/11) και την Τετάρτη (26/11), με απευθείας πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων.