Πάνω από 30.000 ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν το 2026 πριν από τα 62 έτη, αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς της ασφάλισης, οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν μητέρες ανηλίκων, γονείς του Δημοσίου και εργαζομένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι ασφαλισμένοι όλων των κλάδων του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62ου έτους και 40 ετών ασφάλισης. Για όσους δεν διαθέτουν πλήρη 40ετία, παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς έως 7 πλασματικών ετών για τον ιδιωτικό τομέα και έως 12 για το Δημόσιο. Έτσι, ο ελάχιστος χρόνος για έξοδο διαμορφώνεται στα 33 έτη για μισθωτούς και 28 για δημοσίους υπαλλήλους.

Σύνταξη μπορούν να λάβουν άμεσα –ή έως το 2026– όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1964, αξιοποιώντας τις παρακάτω ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Κατηγορίες συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

1. 35ετία (κατοχύρωση 2010)

Όσοι έως 31/12/2021 συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης (με εξαγορά στρατού ή τέκνων) και το 58ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με όριο έως 61 έτη και 6 μήνες.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 35ετία το 2021 και γεννηθείς τον 7/1964 αποχωρεί τον Ιανουάριο 2026.

2. 36ετία (κατοχύρωση 2011)

Όσοι είχαν 36 έτη και 58 έτη ηλικίας έως 31/12/2021 κατοχυρώνουν επίσης όριο 61 έτη και 6 μήνες.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 36ετία το 2021 και γεννηθείς τον 6/1964 αποχωρεί τον Δεκέμβριο 2025.

3. 37ετία (25ετία έως 2010)

Όσοι είχαν 25ετία έως 31/12/2010 και 37ετία έως 31/12/2021, κατοχυρώνουν όριο 61 ετών και 2 μηνών.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 37ετία το 2021 και γεννηθείς τον 8/1964 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί τον Οκτώβριο 2025.

4. Πρόωρη ή μειωμένη σύνταξη (25ετία έως το 2012)

– 25ετία το 2010 γυναίκες στα 55

– 25ετία το 2011 άνδρες και γυναίκες στα 56

– 25ετία το 2012 άνδρες και γυναίκες στα 57

Όσοι συμπληρώνουν το όριο μετά την 1/1/2023 χρειάζονται πλέον 62 έτη.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 25ετία το 2011 και γεννηθείς 2/1966 κατοχύρωσε δικαίωμα στα 56.

Κατηγορίες συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ

Η μόνη δυνατότητα εξόδου πριν τα γενικά όρια αφορά την ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Με 7.500 βαρέα και 10.500 συνολικά ένσημα: πλήρης σύνταξη στα 62 ή μειωμένη στα 60.

Με 3.600 βαρέα και 4.500 συνολικά: πλήρης στα 62.

Για τις γυναίκες στα βαρέα:

2010 πλήρης στα 55

2011 στα 56

2012 στα 57

Από 2013 στα 62

Παράδειγμα: Μισθωτός με 10.500 ημέρες (7.500 βαρέα) και γεννηθείς 2/1965 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 το 2025 ή στα 62 το 2027.

Προϋπόθεση: 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17ετία.

Γονείς ανηλίκων – μία από τις πιο ευνοϊκές διατάξεις

Δημόσιο και ΔΕΚΟ–Τράπεζες (25ετία με ανήλικο):

25ετία το 2010 σύνταξη στα 50

25ετία το 2011 στα 52

25ετία το 2012 στα 55

Παράδειγμα: Πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2012 και γεννηθείς 12/1964 αποχωρεί το 2025.

Δημόσιο και ΔΕΚΟ–Τράπεζες (20ετία με 3+ τέκνα):

20ετία το 2010 χωρίς όριο ηλικίας

20ετία το 2011 στα 52

20ετία το 2012 στα 55

ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ–Τραπεζών (5.500 ημέρες και ανήλικο τέκνο):

2010 μειωμένη στα 50, πλήρης στα 55

2011 μειωμένη στα 52

2012 μειωμένη στα 55

Παράδειγμα: Μητέρα με 5.500 ημέρες το 2011 και γεννηθείσα 12/1965 μπορεί να λάβει μειωμένη σσύνταξη από το 2024.