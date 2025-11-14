Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ. Βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Το επίδομα 250 ευρώ πληρώνεται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και πλέον μένουν μόλις 2 εβδομάδες για την πληρωμή. Το επίδομα μπαίνει νωρίτερα στο ΑΤΜ, καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, θα είναι ετήσιο και θα πιστώνεται στις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη ημερομηνία πέφτει φέτος Κυριακή, η πληρωμή στο επίδομα 250 ευρώ γίνεται νωρίτερα.

Επίσης, δεν πρέπει να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Συγκεκριμένα, για να είναι δικαιούχοι πρέπει να παίρνουν μόνιμη σύνταξη τον Σεπτέμβριο, που έγινε και ο τελευταίος υπολογισμός για τον τελικό αριθμό των συνταξιούχων, οι οποίοι θα πληρωθούν το οικονομικό βοήθημα ενόψει Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει ότι χαμηλοσυνταξιούχοι και συνταξιούχοι που έχουν έναρξη πληρωμής σύνταξης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025, θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος την επόμενη χρονιά.

Η προσωπική διαφορά, όπως και η παράλληλη εργασία με τη σύνταξη, λειτουργούν ανασταλτικά, καθώς αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς «κόφτες», που αφήνουν εκτός συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 5217/2025, η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ θα χορηγείται μια φορά σε ετήσια βάση σε όσους συνταξιούχους πληρούν συγκεκριμένες εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις. Η χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος προβλέπεται να πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσω των στοιχείων που τηρούν η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ.

Το μέτρο περιλαμβάνει όλες τις ομάδες συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) καθώς και τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Τα παντρεμένα ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν τα νομοθετικά κριτήρια, αναμένεται να λάβουν διπλό βοήθημα 500 ευρώ.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι: