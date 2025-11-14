Παράλληλα, στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα τέλη κυκλοφορίας θεωρούνται αδιαίρετα, γεγονός που σημαίνει ότι αρκεί να εξοφληθούν από έναν μόνο συνιδιοκτήτη - ωστόσο όλοι ευθύνονται αλληλέγγυα αν δεν πληρωθούν.

Διευκρινίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 παρείχε το υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών σχετικά με μεταβιβάσεις οχημάτων, υποχρεώσεις συνιδιοκτητών, αλλαγές πινακίδων, περιπτώσεις ακινησίας και τις συνέπειες της εκπρόθεσμης πληρωμής.

Όπως επισημαίνεται, όταν ένα όχημα μεταβιβάζεται μέσα στο τρέχον έτος, τα τέλη της επόμενης χρονιάς δεν επιβαρύνουν τον πωλητή, αλλά αποκλειστικά τον κάτοχο της 1ης Ιανουαρίου. Παράλληλα, στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα τέλη θεωρούνται αδιαίρετα, γεγονός που σημαίνει ότι αρκεί να εξοφληθούν από έναν μόνο συνιδιοκτήτη - ωστόσο όλοι ευθύνονται αλληλέγγυα αν δεν πληρωθούν.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας δεν προκύπτει νέα υποχρέωση, καθώς το σύστημα συνδέει αυτόματα τον παλαιό με τον νέο αριθμό. Τέλη δεν οφείλονται όταν το όχημα έχει ήδη τεθεί σε ακινησία, είτε εκούσια είτε αναγκαστικά, πριν από την έναρξη του νέου έτους.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της καθυστέρησης, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι, εκτός από το οφειλόμενο ποσό, επιβάλλεται και πρόστιμο: ίσο με τα τέλη για δίκυκλα, τρίκυκλα και επιβατικά Ι.Χ., το μισό των τελών για επαγγελματικά οχήματα, ή 30 ευρώ όταν τα τέλη είναι χαμηλότερα από αυτό το ποσό.

Συχνά εμφανιζόμενα μηνύματα στο σύστημα, όπως «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών», συνδέονται με ελλείψεις στην άδεια κυκλοφορίας ως προς κυβικά, εκπομπές CO2, βάρος ή αριθμό θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών. Αντίστοιχα, το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος» μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη καταχώριση ΑΦΜ, σε απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της άδειας και των μητρώων ή σε εσφαλμένη εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας - οπότε απαιτείται έλεγχος και, όπου χρειάζεται, επικοινωνία με την αρμόδια ΔΟΥ ή την υπηρεσία Μεταφορών.