Όλα δείχνουν ότι οι συντάξεις του Ιαναουαρίου 2026 θα καταβληθούν το διάστημα από 22 έως 24 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα δοθούν τελικά πριν τα Χριστούγεννα από τον ΕΦΚΑ. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αν και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία καταβολής των συντάξεων το επικρατέστερο σενάριο είναι να καταβληθούν το διάστημα 22-24 Δεκεμβρίου 2025. Οι εν λόγω συντάξεις θα δοθούν αυξημένες κατά 2,4% σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει τους υπολογισμούς για τον ακριβή προσδιορισμό της δαπάνης, η οποία για το 2026 εκτιμάται συνολικά σε 542 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 467 εκατ. ευρώ αφορούν τις αυξήσεις των συντάξεων και 75 εκατ. ευρώ τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Με βάση το ποσοστό του 2,4%, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ έως 100 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 2.700 ευρώ. Σε ετήσια βάση, η αύξηση αντιστοιχεί σε 150 ευρώ για συντάξεις 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις 1.250 ευρώ, 780 ευρώ για συντάξεις 2.700 ευρώ και 1.200 ευρώ για υψηλότερες συντάξεις. Η αύξηση θα δοθεί με την σύνταξη Ιανουαρίου, το τελευταίο δεκαήμερο Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, οι καθαρές αυξήσεις ανά κατηγορία σύνταξης υπολογίζονται ως εξής:

12 έως 20 ευρώ για συντάξεις 500–850 ευρώ,

έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ,

έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ,

έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ,

έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ.

έως και 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Το τελικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης για το 2025. Αν οι δύο δείκτες κινηθούν υψηλότερα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν διορθωτική αύξηση, η οποία θα δοθεί μαζί με τις αυξήσεις του 2027.

Αυξήσεις στις συντάξεις θα λάβουν οι εξής κατηγορίες δικαιούχων:

1. Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και η σύνταξή τους έχει ήδη επανυπολογιστεί.

2. Παλαιοί συνταξιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός. Η αύξηση θα δοθεί στο ισχύον ποσό και θα αναπροσαρμοστεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

3. Συντάξεις που δεν υπόκεινται σε επανυπολογισμό, όπως του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.

Προσωπική διαφορά

Στους ωφελούμενους συνταξιούχους που θα πάρουν για πρώτη φορά αύξηση τον Δεκέμβριο περιλαμβάνονται, 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς ήταν «αποκλεισμένοι» από τις αυξήσεις διότι κάθε επιπλέον ποσό συμψηφιζόταν και μείωνε την προσωπική διαφορά.

Με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση με το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, οι 671.586 συνταξιούχοι θα πάρουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης από αυτή που τους αναλογεί και από τα τέλη του 2026 (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης ανεξαρτήτως αν έχουν προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που παίρνει 1.000 ευρώ σύνταξη, από την οποία τα 436,40 ευρώ είναι η εθνική και τα 563,6 ευρώ ανταποδοτική, και επιπλέον έχει 100 ευρώ προσωπική διαφορά, λαμβάνει συνολικά 1.100 ευρώ. Η αύξηση κατά 2,4% για το 2026 θα υπολογιστεί ως εξής:

Η συνολική αύξηση που προκύπτει είναι 24 ευρώ (1.000Χ2,4%=24€). Επειδή η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη, ο συνταξιούχος θα λάβει τα 12 ευρώ (το 50% της αύξησης) στην τσέπη και τα άλλα 12 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά, ανεβάζοντας ταυτόχρονα την ανταποδοτική σύνταξη.

Η αύξηση κατά 12 ευρώ θα μοιραστεί αναλογικά στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, ενώ τα άλλα 12 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά και θα ανεβάσουν την ανταποδοτική σύνταξη. Ετσι, ο συνταξιούχος θα έχει εθνική σύνταξη 441,63 ευρώ (αύξηση 1,2%), ανταποδοτική σύνταξη 582,36 ευρώ (αύξηση 1,2%+12 ευρώ) και προσωπική διαφορά 88 ευρώ (μείον 12 ευρώ). Στο σύνολο θα παίρνει 1.112 ευρώ (από 1.100 ευρώ τώρα), εκ των οποίων 1.023,99 ευρώ από εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και 88 ευρώ προσωπική διαφορά.