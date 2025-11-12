Η Αθήνα και η Λευκωσία επιδιώκουν την εντονότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται σήμερα η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου και τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, με αντικείμενο την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI).

Η Αθήνα και η Λευκωσία επιδιώκουν την εντονότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα ότι το έργο αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας και όχι απλώς μια περιφερειακή πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να θέσει και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, ζητώντας ευρωπαϊκές εγγυήσεις για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και τον αποκλεισμό διοχέτευσης μέσω του Turk Stream.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, που έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμο για την ενεργειακή αυτονομία της περιοχής, παραμένει παγωμένο επί μήνες, εξαιτίας των γεωπολιτικών ισορροπιών και των τεχνικών δυσκολιών που έχουν προκύψει.

Χθες, οι δύο υπουργοί είχαν συνάντηση στην Αθήνα για να καθορίσουν κοινή γραμμή, αξιολογώντας ως ιδιαίτερα θετική τη στάση του Ισραήλ και την ανανεωμένη δέσμευση του σχήματος 3+1, στο οποίο συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόσφατη συνεδρίαση του 3+1 στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας, επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση για ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων, συνδέοντας εμμέσως το GSI με τον Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Το Ισραήλ έχει προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στη διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ, θεωρώντας το έργο τεχνικά ευκολότερο και ταχύτερο. Ωστόσο, Ελλάδα και Κύπρος επιμένουν ότι η διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου πρέπει να προχωρήσει πρώτη, καθώς έχει ήδη ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ, φορέας υλοποίησης του έργου, παρακολουθεί τις εξελίξεις με μετριοπάθεια, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία της διασύνδεσης και προετοιμάζοντας την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης για τα μεγάλα ενεργειακά έργα που ακολουθούν. Στόχος Ελλάδας και Κύπρου παραμένει να αναδειχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου ως αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.