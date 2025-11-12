Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει ξεχωριστά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Μόλις ένα 24ωρο μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης, περισσότεροι από 221.000 δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων.

Η πλειονότητα των αιτήσεων αφορά σε θέρμανση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λοιπά καύσιμα όπως πέλετ ή τηλεθέρμανση, με περισσότερες από 157.000 αιτήσεις να έχουν ήδη υποβληθεί για αυτές τις κατηγορίες. Για τη θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, οι αιτήσεις ανέρχονται σε περίπου 63.500, σύμφωνα με τα στοιχεία έως χθες στις οκτώ το βράδυ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, τη γεωγραφική ζώνη και το είδος καυσίμου. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται κοντά στο 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά με την πρώτη δόση του επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, λαμβάνει προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το 60% του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος η προκαταβολή είναι 50% ενώ σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή δεν μπορεί να υπολείπεται των 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται, αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το μισό των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου.

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ ’εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ενώ δικαιούχοι δεν μπορούν να είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Προσοχή σε IBAN και ΑΦΜ

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι καταναλωτές στην υποβολή της αίτησης σε ό,τι αφορά την καταγραφή του IBAN, κάτι που αποτελεί και ένα από τα συνηθέστερα λάθη που μπορεί να οδηγήσει στη μη καταβολή του επιδόματος. Και αυτό γιατί πολλοί έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Πρέπει να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος εμφανίζει το όνομα του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι μόνο του συζύγου του. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Εξάλλου οι δικαιούχοι επιδόματος θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με την απόδειξη αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσουν στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία ο δικαιούχος θα υποβάλλει την αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσει ο δικαιούχος το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.