Σύμφωνα με πλήθος καταγγελιών, η διαδικασία «κολλάει» στο σημείο όπου ο αιτών καλείται να δηλώσει τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Όπως αναφέρουν οι χρήστες, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι ο συγκεκριμένος ΑΦΜ «δεν αντιστοιχεί σε εκμισθωτή», με αποτέλεσμα η αίτηση να μην μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Οι ενοικιαστές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα παρατηρείται ακόμη και όταν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη είναι απολύτως ορθά και τα συμβόλαια μίσθωσης έχουν υποβληθεί κανονικά στο TAXISnet.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι καταγγέλλοντες δηλώνουν πως δοκίμασαν επανειλημμένα να υποβάλουν την αίτηση χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, χρήστες υποστηρίζουν ότι πιθανότατα πρόκειται για τεχνικό ζήτημα που σχετίζεται με τη διασταύρωση των δηλωμένων μισθωτηρίων ή με τον τρόπο που η πλατφόρμα αναγνωρίζει τις ιδιότητες «ιδιοκτήτη», «εκμισθωτή» ή «παραχωρητή».

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και απαιτεί τη δήλωση του ΑΦΜ εκμισθωτή σε κάθε περίπτωση ενοικιαζόμενης κατοικίας, διαδικασία η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Πολλοί δικαιούχοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα ενδέχεται να καθυστερήσει την έγκριση και καταβολή του επιδόματος, ιδιαίτερα για όσους προσπαθούν να ολοκληρώσουν την αίτηση πριν από τις καταληκτικές προθεσμίες.

Παράλληλα, αρκετοί ζητούν από την ΑΑΔΕ να παρέμβει άμεσα με επίσημη ενημέρωση ή διόρθωση του σφάλματος, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.