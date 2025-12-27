Τους αναζητούσαν στα κινητά τηλέφωνα επί ώρες, χωρίς να καταφέρνουν να τους εντοπίσουν.

Τέσσερις ορειβάτες, μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες, εντοπίστηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη.

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν την εξόρμηση τους το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με κινηθούν στο μονοπάτι. Ακολούθησαν τη σήμανση του Ε4, προς τον προφήτη Ηλία, άφησαν το αυτοκίνητο και περπάτησαν τον χωματόδρομο προς το καταφύγιο Βαρδούσια, με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

Το όχημα τους εντοπίστηκε στα 1500 μέτρα. Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία με τους τέσσερις ορειβάτες πιθανότητα να έχασαν τον αποπροσανατολισμό τους.

«Τους ξεγέλασε ο καιρός, γιατί όλες αυτές τις ημέρες είχε παγωνιά, είχε θερμοκρασίες, μείον 10, μείον 12 πάνω στο βουνό, και χθες επειδή είχε καλοκαιρία, είχε ήλιο, είχε ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα», είπε ο Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αθανασίου Διάκου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df96kvxcd3w9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων

Τους αναζητούσαν στα κινητά τηλέφωνα επί ώρες, χωρίς να καταφέρνουν να τους εντοπίσουν.

«Μου έλεγε όταν γύριζε για να μην στενοχωριέμαι. Δεν ήξερα πού ήταν, δεν είχα μάθει από το πρωί. Έπαιρνα τηλέφωνο δύο ημέρες και δεν μου το σήκωνε» είπε η μητέρα της κοπέλας που σκοτώθηκε.

«Με πήραν ο πατέρας του και η μητέρα του τηλέφωνο να πάω στο σπίτι του Γιώργου να δω αν έχει γίνει κάτι γιατί δεν τον έβρισκαν. Έφυγε, λέει, ο παππούς του, να τον ενημερώσουν ήθελαν. Και πάω σπίτι και βλέπω ότι λείπει το αμάξι» είπε φίλος του στον ΑΝΤ1.

«Την προηγούμενη Παρασκευή πήγαμε και φάγαμε μαζί. Είχε έρθει για τα Χριστούγεννα και μου είπε ότι θα πήγαινε. Τώρα πώς ξεγλίστρησε και πήγε εκεί; Δεν ήξερε τα μέρη αυτά το παιδί, το χάσαμε το παιδί μας...» ανέφερε ο θείος άλλου θύματος.

«Ο Κωνσταντίνος όχι δεν είχε εμπειρία στην ορειβασία. Ο Γιώργος είχε μεγάλη εμπειρία και ο Θανάσης είχε μεγάλη εμπειρία» δήλωσε φίλος θύματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df96ghnwjpyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Φαίνεται ότι είχαν αρκετοί εμπειρία σε αυτό, τώρα για τις ειδικές συνθήκες που επικρατήσαν, ξέρετε συνήθως τι γίνεται μετά από περίοδο που έχουμε λιακάδα, που έχουμε παγωνιά και όταν πέφτει φρέσκο χιόνι, ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως», είπε ο δήμαρχος του Δήμου Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής.

Στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df96ghnn4n61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Στην αρχή είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια. Οι ορειβάτες αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής. Επίσης εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df96ghnfsnb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο από τους ορειβάτες ήταν έμπειροι, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df96ghn7eewp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση "Κίρρα" Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025».