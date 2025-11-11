Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας για την προκήρυξη 8Κ/2024.

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να εκδώσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων διακοσίων δεκατριών (2.213)

θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 62 /31.12.2024 & 1/14.01.2025, τ.Α.Σ.Ε.Π.), γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 1:00 μ.μ. παρουσία της Προέδρου της ΚΕΔ των άρθρων 28-30 του ν. 4765/2021.