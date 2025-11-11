Ο επικεφαλής της Eurobank υπογράμμισε ότι, παρά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει πλέον το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας.

Στο 8ο Athens Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, οποίος ανέδειξε ως μείζον ζήτημα για την Ελλάδα την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, σε ένα διεθνές περιβάλλον «τεκτονικών αλλαγών» και αυξανόμενου ανταγωνισμού για την προσέλκυση κεφαλαίων. Ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι η παγκόσμια αναδιάταξη σε ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας και εμπορίου θέτει την Ελλάδα και την Ευρώπη μπροστά σε μια κρίσιμη δοκιμασία: αν θα αποτελέσουν διαμορφωτές ή ουραγούς της νέας εποχής.

Ο επικεφαλής της Eurobank υπογράμμισε ότι, παρά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει πλέον το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας, η οποία έχει υποχωρήσει στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όπως είπε, η λύση περνά αποκλειστικά μέσα από την αύξηση και τη σωστή στόχευση των επενδύσεων.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ), το οποίο ορίζεται ως η «υπ’ αριθμόν ένα πρόκληση» για τους επόμενους μήνες, ενόψει της λήξης του προγράμματος το καλοκαίρι του 2026. Ο κ. Καραβίας παραδέχθηκε ότι ο ρυθμός απορρόφησης πόρων αποτελεί πανευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της.

Αναφερόμενος στο δανειακό σκέλος του ΤΑΑ, υπερασπίστηκε την εμπλοκή των τραπεζών, η οποία, όπως τόνισε, έχει αποδώσει και έχει εξασφαλίσει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί δάνεια σχεδόν 8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις 17,5 δισ. ευρώ και καλύπτουν 531 έργα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από την ενέργεια έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο κ. Καραβίας επέμεινε ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις αδιαφάνειας ή προτιμησιακών πρακτικών.

Την ίδια ώρα, κατέδειξε ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας: δικαστικές καθυστερήσεις, γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, ατελές κτηματολόγιο και χαμηλή επίδοση στην καινοτομία. Όπως είπε, αυτά αποτελούν τη βασική τροχοπέδη για νέες επενδύσεις, πολύ περισσότερο από το κόστος δανεισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank απέκλεισε κάθε συζήτηση για χαλάρωση των κριτηρίων χρηματοδότησης με σκοπό την ταχύτερη απορρόφηση πόρων, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα επανέφερε τις παθογένειες του παρελθόντος. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για σημαντική πρόοδο, υπογραμμίζοντας πως οι τράπεζες είναι έτοιμες να στηρίξουν άμεσα ώριμα επενδυτικά σχέδια, ειδικά σε κλάδους που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα: μεταποίηση, τεχνολογίες αιχμής και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο κ. Καραβίας κάλεσε την Πολιτεία να επιταχύνει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ιστορικά αποδείξει πως σε συνθήκες πίεσης μπορεί να επιτύχει περισσότερα από όσα καταφέρνει σε περιόδους «άνεσης». Ανέφερε ότι, με σωστό συντονισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις διαθέσιμες ευκαιρίες και να ενισχύσει διατηρήσιμα την αναπτυξιακή της δυναμική.