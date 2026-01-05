Άρωμα γυναίακας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, είναι η Δέσποινα Λιμνιωτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, κατά την 1η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, με ευρεία πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Αθηναίων εύχεται στη νέα Πρόεδρο καλή επιτυχία στα καθήκοντά της.