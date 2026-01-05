«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ακολουθία σειράς παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε βάρος των λαών»” τονίζεται σε ανακοίνωση.

Τη βαθιά της ανησυχία εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών για μία ακόμη, όπως αναφέρει, «ωμή πράξη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, με τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, τη σύλληψη/απαγωγή του Προέδρου της και της συζύγου του και την εξαγγελία εγκατάστασης αμερικάνικης διοίκησης στη χώρα. Συνιστά εξέλιξη που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι το διεθνές δίκαιο προσεγγίζεται στη βάση της οικονομίας και ότι οι θεμελιώδεις αρχές του σβήνονται και ξαναγράφονται στην πράξη ανάλογα με τις επιδιώξεις των οικονομικά ισχυρών. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ακολουθία σειράς παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε βάρος των λαών»”, τονίζει.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ξεκαθαρίζει πως «σε μια εποχή που η ειρήνη αναδεικνύεται στο μεγάλο διακύβευμα της ανθρωπότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 1 και 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε άλλα διεθνή κείμενα, πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα».

Και καταλήγοντας τονίζει ότι «οι διεθνείς και κρατικοί θεσμοί που έχουν αρμοδιότητα σχετικά με την τήρηση του δικαίου, οφείλουν να μην παραγνωρίζουν την ως άνω αναγκαιότητα και να αντιδρούν με αποφασιστικότητα σε καταφανείς περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου».