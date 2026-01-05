Η ανάρτηση μέσω faceboοκ για την επικοινωνία που είχε με τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικοινώνησε το βράδυ της Κυριακής (4/1) με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθεί εάν υπάρχει προγραμματισμός ή κυβερνητικό αίτημα για επίσημη ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εξαιρετικά σοβαρές διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν την επέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή–σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και της συζύγου του.

Ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι δεν υφίσταται κανένας σχετικός προγραμματισμός, ούτε έχει κατατεθεί αίτημα από την κυβέρνηση για ενημέρωση της Βουλής.

Μετά την απάντηση αυτή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχώρησε στην υποβολή επίσημου αιτήματος προς τον κ. Κακλαμάνη για τη σύγκληση της Βουλής, το οποίο, όπως γνωστοποίησε, θα αποσταλεί και εγγράφως.

Σε ανακοίνωσή της, η κ. Κωνσταντοπούλου χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, καταγγέλλοντας «ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις επίδειξης δουλικότητας, αναθεωρητισμού, ψυχροπολεμικής λογικής και ενός ιδιότυπου πολιτικού ρεβανσισμού». Όπως επισημαίνει, οι δηλώσεις αυτές διατυπώθηκαν αρχικά από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια από τα ακροδεξιά στελέχη της κυβέρνησης, Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, έσπευσαν να χειροκροτήσουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας.

