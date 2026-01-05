Το στιγμιότυπο στο κορτ μετά τη νίκη του Τσιτσιπά επί του Χάρις στο Περθ.

Μια μάλλον αμήχανη στιγμή είχαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο πατέρας του, Απόστολος, στο κορτ, μετά τη νίκη του τενίστα επί του Μπιλ Χάρις, στο πλαίσιο του United Cup.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε, έδωσε… άδεια στον πατέρα του να φύγει, ενώ αμέσως μετά τον ρώτησε γιατί δεν κάνει εκείνος δηλώσεις.

Ο 27χρονος δυσκολεύτηκε, αλλά έπειτα από 2 ώρες και 17 λεπτά επικράτησε του Χάρις με 4-6, 6-1, 7-6, κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα έναντι της Βρετανίας στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Περθ.

«Κουράστηκα να χάνω τέτοια ματς. Δοκίμασα τα πάντα για να μην ξανασυμβεί», είπε αρχικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο κορτ, ενώ συνεχάρη και τον αντίπαλό του.

Σε εκείνο το σημείο ακούστηκε ο πατέρας του να λέει κάτι. «Μπορείς να φύγεις, μπορείς να φύγεις… όλα καλά, ΟΚ, εντάξει», γύρισε και του είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Από το ύφος του τενίστα δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο αν αστειευόταν ή αν επρόκειτο για νέα «κόντρα» με τον πατέρα του, ενώ ο Απόστολος Τσιτσιπάς χαμογελούσε αμήχανα.

Η δημοσιογράφος τους κάλεσε να κάνουν και οι δύο δηλώσεις. «Νιώθω σαν να θέλει εκείνος να δώσει συνέντευξη», σχολίασε ο τενίστας και απευθυνόμενος στον πατέρα του συμπλήρωσε: «Γιατί δεν μιλάς εσύ;».

{https://www.youtube.com/watch?v=iOa9W3X-xJA}