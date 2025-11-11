Τι θα προβλέπει νέα διάταξη που θεσπίζει επίδομα ασθενείας για ελεύθερους επαγγελματίες.

Ένα νέο επίδομα θεσπίζεται για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει διάταξη για τη θέσπιση επιδόματος ασθενείας για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουν εισφορές.

Παρά την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων στον e-ΕΦΚΑ, οι παροχές παρέμεναν άνισες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων να αντιμετωπίζονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο όταν αρρωσταίνουν.

Συγκεκριμένα:

- Οι ασφαλισμένοι στον τ. ΟΑΕΕ δικαιούνταν επίδομα μόνο σε εργατικά ατυχήματα.

- Οι ασφαλισμένοι στον τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) λάμβαναν βοήθημα μόνο αν ήταν έμμισθοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Οι γιατροί του τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ επίσης είχαν δικαίωμα μόνο όταν εργάζονταν ως μισθωτοί.

- Οι δικηγόροι καλύπτονταν μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις και ανάλογα με τη διάρκεια ανικανότητας.

Με τη νέα διάταξη, που αναμένεται να ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλάζει ριζικά η εικόνα. Όλοι οι μη μισθωτοί - δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ασφαλισμένοι πρώην ειδικών ταμείων - θα έχουν πρόσβαση σε επίδομα ασθενείας.

Το βοήθημα θα καταβάλλεται για όλες τις ημέρες ανικανότητας προς εργασία, ακόμη και μη εργάσιμες, με μόνη προϋπόθεση την αποχή από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος θα αντιστοιχεί στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης του επαγγελματία, ενώ θα υπάρχει προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Το ανώτατο όριο θα φτάνει το 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου.

Έτσι, ένας ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς παιδιά θα λαμβάνει το μισό του τεκμαρτού ημερομισθίου του, ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας με δύο προστατευόμενα μέλη θα λαμβάνει +20% επιπλέον.

Η ενίσχυση θα συνεχίζεται μέχρι το 70% του μισθού, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για γιατρό, μηχανικό ή δικηγόρο.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα δικαιούνται επίδομα ασθενείας οι μισθωτοί ασφαλισμένοι των παρακάτω ενταχθέντων φορέων στον e - ΕΦΚΑ:

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

τ. ΤΑΞΥ,

τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ) μόνο οι έμμισθοι ασφαλισμένοι δια του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

τ.ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠΟΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΑΕ – Εθνική Ασφαλιστική),

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΤΤΑ) προσοχή: μόνο οι μισθωτοί που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ): θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 120 τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 15μήνου.

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΞΥ: θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 15μήνου.

Στους υπόλοιπους εντασσόμενους φορείς απαιτείται το δικαίωμα της ασφαλιστικής ικανότητας.

Πόσες ημέρες επιδότησης δικαιούμαι ετησίως;

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται: έως 182 ημέρες (για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους) ή έως 360 ή έως 720 ημέρες για την ίδια πάθηση.

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΞΥ δικαιούνται: έως 182 ημέρες (για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους) ή έως 360 ημέρες για την ίδια πάθηση. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πάσχει από φυματίωση μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι 360 ημέρες με 100 ημέρες εργασίας το προηγούμενο έτος.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ/ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται: έως 180 ή έως 360 ημέρες σε περιπτώσεις Νευροψυχικές, φυματίωση, καρκίνο, καρδιοπάθεια ή εργατικό ατύχημα, εφόσον δεν λαμβάνουν από τον εργοδότη πλήρεις αποδοχές.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠ-ΗΣΑΠ/ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται: έως 4 μήνες, με δικαίωμα παράτασης επιπλέον δύο μηνών το ίδιο ημερολογιακό έτος ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ/ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται: έως 300 ημέρες με κλιμακωτή αποζημίωση.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠΑΕ - Εθνική Ασφαλιστική / ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ / ΤΑΠΕΤΕ του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ δικαιούνται: έως 180 ημέρες το ίδιο ημερολογιακό έτος.