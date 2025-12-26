Όσα ανέφερε για Πούτιν και Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως ο καθοριστικός παράγοντας για οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο POLITICO, ο Τραμπ φάνηκε χλιαρός στην τελευταία πρόταση του Ζελένσκι και δεν βιάζεται να υποστηρίξει την πρόταση του Ουκρανού προέδρου. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να την εγκρίνω», είπε ο Τραμπ. «Οπότε θα δούμε τι έχει».

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ πίστευε ότι θα μπορούσε να έχει μια παραγωγική συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Νομίζω ότι θα πάνε καλά μαζί του. Νομίζω ότι θα πάνε καλά με τον [Βλαντιμίρ] Πούτιν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη «σύντομα, όσο θέλω».

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν την επόμενη μέρα από τη συνομιλία του Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτή τη συζήτηση «καλή».

Έρχονται επίσης την επόμενη μέρα από την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του ISIS στη Νιγηρία, μια κίνηση που ο πρόεδρος είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αντίποινα για τη δολοφονία Χριστιανών από την μαχητική ομάδα «σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες!».

Ο Τραμπ δήλωσε στο POLITICO ότι η επίθεση επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, αλλά ο πρόεδρος διέταξε να αναβληθεί μία ημέρα - για συμβολικούς λόγους.

«Επρόκειτο να το κάνουν νωρίτερα», είπε ο Τραμπ. «Και είπα, "όχι, ας δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο"... Δεν πίστευαν ότι αυτό θα ερχόταν, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα τον επισκεφθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Έχω τον Ζελένσκι και τον Μπίμπι να έρχονται. Όλοι έρχονται. Όλοι έρχονται», είπε ο Τραμπ. «Σέβονται ξανά τη χώρα μας».

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC, θα ενημερώσει τον Τραμπ για την αυξανόμενη απειλή από το Ιράν.

Η συνάντηση του Ζελένσκι, εκτός από τις εγγυήσεις ασφαλείας, θα επικεντρωθεί στη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια και στον εδαφικό έλεγχο του Ντονμπάς, των ανατολικών εδαφών που διεκδικεί η Μόσχα.

Το σχέδιο του Ζελένσκι, το οποίο Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει ως μια προσπάθεια επίδειξης ευελιξίας χωρίς παραχώρηση εδαφών, έχει λάβει ελάχιστη δημόσια αντίδραση από την Ουάσινγκτον.

Η προσφορά του Ζελένσκι για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη συνοδεύτηκε από έναν βασικό όρο: η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από μια αντίστοιχη έκταση γης στο Ντόνετσκ.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι πρόθυμη να δεχτεί οτιδήποτε λιγότερο από τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, υπογραμμίζοντας το χάσμα που παραμένει μεταξύ των δύο πλευρών.

Αλλά ο Τραμπ σημείωσε ότι η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. «Η οικονομία τους βρίσκεται σε δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε.