Η βουλγαρική εταιρεία παρίστανε τον ενδιάμεσο αγοραστή.

Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε μια καλά οργανωμένη υπόθεση απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία αφορά αγοραπωλησίες πολυτελών μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους, ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων φέρεται να συνεργάζονταν με βουλγαρική εταιρεία–βιτρίνα, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών, η βουλγαρική εταιρεία παρίστανε τον ενδιάμεσο αγοραστή, προμηθευόμενη οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των ελληνικών εταιρειών. Στη συνέχεια τα μεταπωλούσε στις ελληνικές επιχειρήσεις με τιμολόγια που εμφάνιζαν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους, μια ειδική διαδικασία όπου ο ΦΠΑ υπολογίζεται μόνο επί του περιθωρίου κέρδους και όχι επί της συνολικής αξίας του οχήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελληνικές εταιρείες προσκόμιζαν τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τον τελωνισμό, αποφεύγοντας την καταβολή του κανονικού ΦΠΑ που αναλογούσε στα οχήματα. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν μέχρι στιγμής 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους υψηλής αξίας, με συνολικό τίμημα που ξεπερνά τις 885.000 ευρώ. Η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 212.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ΑΑΔΕ να αξιοποιεί όλα τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων που διαθέτει, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να έχει εφαρμοστεί και σε άλλες συναλλαγές. Οι αρχές συνεχίζουν τις ελεγκτικές διαδικασίες για τον πλήρη εντοπισμό του κυκλώματος και την αποκατάσταση των φορολογικών απωλειών του Δημοσίου.