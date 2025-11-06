Εκτός της πληρωμής του επιδόματος 250 ευρώ μένουν χιλιάδες πολίτες όπως μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων και χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Στις 28 Νοεμβρίου θα έχει πληρωθεί το επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Ωστόσο, εκτός θα μείνουν πολύ χαμηλοσυνταξιούχοι καθώς έχουν θεσπιστεί κόφτες για την καταβολή του.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν απο την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Τονίζεται ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο -σύμφωνα με έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ- το επίδομα των 250 ευρω, δεν θα το λάβουν οι εξής ομάδες πολιτών:

όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024),

όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025

καθώς και:

οι μακροχρόνια άνεργοι,

οι μονογονεϊκές οικογένειες,

οι δικαιούχοι του ΚΕΑ,

οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων και

χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών,

Αντίθετα δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι συνταξιουχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ειδικότερα, για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, πλην του ανωτέρω ηλικιακού κριτηρίου, για να είναι κάποιος δικαιούχος τού επιδόματος των 250 ευρώ, πρέπει, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του ν. 5217/2025, να συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά και τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 € για τον άγαμο και των 26.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και

β) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 € για τον άγαμο και των 300.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Τονίζεται ότι η ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 €, που καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Παραδείγματα

-Ζευγάρι με καθαρές συντάξεις €880 και €790 θα λάβει €500.

-Αντίστοιχα, ζευγάρι όπου μόνο ο ένας λαμβάνει €2.050 μηνιαίο εισόδημα, θα πάρει 250 ευρω.

-Ενώ, αν ένα ζευγάρι έχει συνολικές αποδοχές και ενοίκιο πάνω από το εισοδηματικό όριο, δεν είναι επιλέξιμο για το επίδομα.