Το Bitcoin βυθίσθηκε χθες Τρίτη κάτω από το κομβικό όριο των 100.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Η νέα διόρθωση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά το ιστορικό υψηλό του, με την τιμή του κορυφαίου ψηφιακού νομίσματος να έχει υποχωρήσει πλέον άνω του 20%, εντείνοντας τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της πρόσφατης ράλι ανόδου.

Στις σημερινές συναλλαγές της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, το Bitcoin καταγράφει ήπια προσπάθεια ανάκαμψης, ενισχυόμενο κατά περίπου 1,7%. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει διάχυτη, καθώς πολλοί traders συνεχίζουν να στοιχηματίζουν σε νέα κύματα ρευστοποιήσεων. Πηγές της αγοράς κάνουν λόγο για βαθύτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά στην παρούσα πτώση, σε αντίθεση με τη βίαιη διόρθωση του Οκτωβρίου. Μακροχρόνιοι κάτοχοι έχουν διαθέσει στην αγορά περίπου 400.000 Bitcoin τον τελευταίο μήνα — αξίας κοντά στα 45 δισ. δολάρια — ανατρέποντας την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Σε αντίθεση με το sell-off του Οκτωβρίου, όταν οι μαζικές ρευστοποιήσεις παραγώγων προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις, αυτή τη φορά η πίεση προέρχεται κυρίως από σταθερές πωλήσεις στην αγορά spot. Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass, περίπου 2 δισ. δολάρια σε θέσεις κρυπτονομισμάτων ρευστοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, έναντι των 19 δισ. που είχαν καταγραφεί κατά την προηγούμενη «βουτιά».

Το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από τη γενικότερη εξασθένηση της επενδυτικής διάθεσης στις τεχνολογικές μετοχές, με τον Nasdaq να υποχωρεί και τις πιέσεις σε εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη να τροφοδοτούν τη στροφή σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις. Το Ethereum κατέγραψε απώλειες σχεδόν 9%, διαμορφούμενο στα 3.275 δολάρια.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι ιδιώτες επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να «αγοράσουν στη βουτιά», την ώρα που οι μακροχρόνιοι κάτοχοι συνεχίζουν να ρευστοποιούν, συνθήκη που διατηρεί τον κίνδυνο περαιτέρω πίεσης στις τιμές. Η Compass Point εκτιμά ότι το Bitcoin ενδέχεται να παραμείνει κάτω από τις 100.000 δολάρια, με πιθανό επίπεδο στήριξης τις 95.000, χωρίς εμφανείς άμεσους καταλύτες που θα μπορούσαν να ανακόψουν την πτωτική τάση.