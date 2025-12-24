Το Κιλαουέα, που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, βίωσε μία σχεδόν 6ωρη έκρηξη.

Στα 425 μέτρα ύψος έφτασε η λάβα από το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης κατά τη διάρκεια της νέας έκρηξής του το πρωί της Τετάρτης σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Η έκρηξη, που καταγράφηκε ζωντανά από κάμερες web της USGS, σημειώθηκε στον κρατήρα Halemaʻumaʻu στο Μεγάλο Νησί της πολιτείας της Χαβάης.

Το Κιλαουέα, που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, βίωσε μία σχεδόν 6ωρη έκρηξη, που ξεκίνησε το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου και έληξε λίγο μετά τις 2 π.μ. τοπική ώρα στις 24 Δεκεμβρίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=gXKuUyKt8mc}