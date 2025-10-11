Η πτώση των τιμών επιταχύνθηκε μέσα σε λίγες ώρες, οδηγώντας σε μαζικές ρευστοποιήσεις θέσεων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σήμερα Σάββατο, το Bitcoin καταγράφει απώλειες και κινείται κάτω από τα 112.500 δολάρια, μετά τη μεγάλη πτώση που σημειώθηκε την Παρασκευή στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Η υποχώρηση ξεκίνησε μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν νέους δασμούς 100% στην Κίνα και ελέγχους στις εξαγωγές λογισμικού, προκαλώντας αναστάτωση στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα διαγράφηκαν μέσα σε μία ημέρα, ενώ πάνω από 1,6 εκατομμύρια επενδυτές ρευστοποίησαν τις θέσεις τους.

Το Bitcoin, που νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 125.000 δολαρίων, έχασε πάνω από 12% της αξίας του σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η πτώση δεν περιορίστηκε μόνο στο Bitcoin. Το κύμα πωλήσεων επηρέασε ολόκληρη την αγορά, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε εκκαθάριση μοχλευμένων θέσεων, προκαλώντας την ταχύτερη πτώση των τελευταίων ετών.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι μέσα σε μία ώρα διαπραγμάτευσης, ρευστοποιήθηκαν θέσεις άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η γενικότερη ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας οδήγησε σε πτώση και άλλων αγορών, όπως των μετοχών και του πετρελαίου, ενώ αύξησε τη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια» όπως τα κρατικά ομόλογα και ο χρυσός.

Το επόμενο κρίσιμο τεχνικό επίπεδο για το Bitcoin εκτιμάται στα 100.000 δολάρια, κάτω από τα οποία ενδέχεται να τερματιστεί ο ανοδικός κύκλος των τελευταίων τριών ετών.

Παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα, οι αναλυτές αναμένουν σταθεροποίηση της αγοράς μόνο όταν περιοριστεί η γεωπολιτική ένταση και μειωθεί η πίεση από τις μαζικές ρευστοποιήσεις.