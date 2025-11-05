Η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος οφείλεται στη σταθερότητα και στη σταδιακή υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Πιερρακάκης.

Η Ελλάδα «γίνεται ολοένα και πιο φιλική προς τις επενδύσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025» του ΤΕΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στη συζήτηση, με θέμα «Είναι η Ελλάδα μια χώρα πραγματικά φιλική για επενδύσεις;», συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος οφείλεται στη σταθερότητα και στη σταδιακή υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Αναφέρθηκε στη «δυναμική» που αποδίδεται πλέον στη χώρα διεθνώς, σημειώνοντας ότι ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ έχει αυξηθεί από 11% το 2019 στο 18% και ο λόγος εξαγωγών από 28% στο 42%. «Δεν είμαστε στο σημείο που θέλουμε, αλλά κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση», είπε, προσθέτοντας ότι απαιτούνται νέες μεταρρυθμίσεις και ακόμη ταχύτερη υλοποίηση.

Ο υπουργός στάθηκε στη σημασία στρατηγικών επενδύσεων, κάνοντας ειδική αναφορά στα assets του Υπερταμείου και στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. «Ψάχνουμε στρατηγικούς επενδυτές, θέλουμε εταίρους», σημείωσε, φέρνοντας ως παραδείγματα τις κινήσεις της Unicredit για την Alpha Bank, της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών και της Credit Bank για την HSBC Μάλτας. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και των data centers και ότι η χώρα πρέπει να «κινηθεί γρήγορα με ανοιχτό μυαλό».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος συμφώνησε ότι η εικόνα της Ελλάδας έχει βελτιωθεί, επισημαίνοντας όμως ότι «δεν είναι όλες οι επενδύσεις ίδιες» και ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις στην παραγωγή. «Ο τουρισμός δεν αρκεί· πρέπει να ξαναχτίσουμε εργοστάσια», τόνισε. Μίλησε για την ανάγκη φορολογικών κινήτρων, ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης και ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού, ενώ χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΑΒ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός υπογράμμισε τρεις προϋποθέσεις για ακόμη πιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον: πλήρη ψηφιοποίηση διαδικασιών, απονομή δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο και δυνατότητα outsourcing σε υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες. Τόνισε την ανάγκη σταθερού θεσμικού πλαισίου και απλούστευσης της νομοθεσίας, προαναγγέλλοντας ότι σε δύο χρόνια η έκδοση αδειών θα γίνεται πλήρως εξ αποστάσεως μέσω του e-Άδειες. Παράλληλα αναφέρθηκε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που προωθεί το ΤΕΕ, ύψους 4 δισ. ευρώ, και σε πρωτοβουλίες για την προστασία των ακτών.