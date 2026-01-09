Η δήλωση Μητσοτάκη για τη διεθνή νομιμότητα ταλανίζει και τη Νέα Δημοκρατία.

Τριγμούς εξακολουθεί να προκαλεί η δήλωση του πρωθυπουργού πως δεν είναι ο χρόνος να κριθεί η νομιμότητα της εισβολής Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Ο Νίκος Δένδιας είναι το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος που λαμβάνει αποστάσεις από τη δήλωση Μητσοτάκη.

«Δεν υφίσταται πιθανότητα ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδος να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της εθνικής εξωτερικής πολιτικής», διεμήνυσε την Πέμπτη από το βήμα της Βουλής.

«Διορθώνοντας» με αυτόν τον τρόπο τον πρωθυπουργό!

Β.Σκ.