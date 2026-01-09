Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες: Πότε ξεκινούν τα χιόνια, οι πιο κρύες ημέρες.

Με εναλλαγές του καιρού θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ΕΜΥ, που προειδοποιεί για βροχές, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές από ημέρα σε ημέρα, ενώ δεν θα λείψουν και τα φαινόμενα παγετού, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Σήμερα Παρασκευή, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν γρήγορα. Στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 με 8, με πρόσκαιρη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με μέγιστες τιμές έως 11 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, 14 με 15 στα Δωδεκάνησα και έως 16 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ξεκινούν τα χιόνια το Σαββατο, αν και... ανεβαίνει η θερμοκρασία

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ο καιρός θα είναι άστατος, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 8.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα ανατολικά, φτάνοντας τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και τους 15 με 17 στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς. Νωρίς το πρωί θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στα κεντρικά και τα βόρεια.

Βουτιά του υδραργύρου την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με παγετό στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

«Στον πάγο» η χώρα τη Δευτέρα, χιονοπτώσεις σε Εύβοια και Κρήτη

Την Δευτέρα στα βορειοδυτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές και στο Αιγαίο από μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως στην Εύβοια, στα νησιά του βορείου Αιγαίου και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 7 με 8, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, με παγετό στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρό στα κεντρικά και τα βόρεια.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη έως 7, ενώ στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ωστόσο στα ηπειρωτικά θα επιμείνει ο παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.