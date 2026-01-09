Πού «ποντάρει» το ΚΚΕ.

Στα αριστερά και στα δεξιά του πολιτικού συστήματος, ανασκουμπώνονται μετά την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι θα ιδρύσει κόμμα. Καταλαβαίνουν ότι μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάσταση και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, σε δημοσκοπικό επίπεδο θα υπάρξουν επιπτώσεις.

Και άπαντες προσπαθούν να τραβήξουν διαχωριστικές γραμμές. Το μόνο κόμμα που δεν δείχνει ιδιαίτερο, ως τώρα, προβληματισμό, είναι το ΚΚΕ. Αρχικά, διότι δεν έχει καμία ιδεολογική σχέση με τα όσα φαίνεται να πρεσβεύει η κ.Καρυστιανού. Αφετέρου, ο Περισσός δεν αποδέχεται ότι η πολυσυζητημένη «κάθαρση» στην πολιτική ζωή μπορεί να επέλθει μέσα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Είναι το μόνο κόμμα που επιμένει να τοποθετεί στο «κάδρο» των ευθυνών την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και εκείνη του κόστους – οφέλους – οι οποίες πηγάζουν από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Επίσης, το ΚΚΕ, δεν ήταν στα κόμματα που συνυπέγραψαν την πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή με το περιεχόμενο που διαμόρφωσε η κ. Καρυστιανού, αφού εκτιμούσε ότι περιλάμβανε την παραπάνω λογική.

Α.Γ.