Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε τα θέματα αλλά και τις σωστές απαντήσεις του η γραπτού διαγωνισμού για τις μόνιμες προσλήψεις στο ΥΠΕΞ.

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης που διεξήχθη από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, για την πλήρωση εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της 2Γ/2025 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Η ορθή απάντηση κάθε ερώτησης εμφανίζεται στα συνημμένα αρχεία με έντονη γραφή και κίτρινη επισήμανση.

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η σειρά των εναλλακτικών απαντήσεων ανά ερώτηση εμφανιζόταν σε κάθε υποψήφιο με τυχαίο τρόπο.