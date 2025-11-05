Οι ειδικότητες της νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ που αναμένεται από το νέο έτος.

Στην προετοιμασία μιας μεγάλης προκήρυξης για μόνιμες προσλήψεις ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο Δημόσιο βρίσκεται το ΑΣΕΠ.

Η νέα προκήρυξη στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των ετών 2025 και 2026, απευθυνόμενη σε υποψηφίους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμια και Υποχρεωτική.

Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει δεκάδες ειδικότητες, με τις θέσεις για το 2025 να αναμένονται περίπου στις 900, ενώ για το 2026 η τελική κατανομή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας, προσθέτοντας ότι «και βέβαια θα έχουμε και την επόμενη προκήρυξη ΑμεΑ».

Από ασφαλείς πηγές προκύπτει ότι η έκδοση της προκήρυξης δεν αναμένεται πριν από την άνοιξη του 2026, καθώς προηγούνται άλλες διαδικασίες σε πιο ώριμο στάδιο.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που αναμένεται να καλυφθούν περιλαμβάνονται:

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Πληροφορικής (Software/Hardware), Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Εφοριακών, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τελωνειακών, Βιβλιοθηκονομίας, Περιβάλλοντος-Μετεωρολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Διοίκησης Τουρισμού, Στατιστικών, Γραφικών Τεχνών, Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Τοπογράφων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματισμού, Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν σε μια μεγάλη γκάμα φορέων, όπως υπουργεία (Παιδείας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Υγείας, Τουρισμού), περιφέρειες, δήμοι, οργανισμοί και ΝΠΔΔ (π.χ. e-ΕΦΚΑ, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΕΥΑ, ΟΠΕΚΑ, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), εισαγγελίες και δικαστικές αρχές, ΚΕΠ, μουσεία και νομικά πρόσωπα πολιτισμού, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οργανισμούς υγείας (ΥΠΕ), καθώς και αρχές όπως η ΑΑΔΕ, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό Σώμα.

Η νέα αυτή προκήρυξη αναμένεται να δώσει σημαντικές ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να ενταχθούν στο δημόσιο τομέα, καλύπτοντας ανάγκες σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και φορέων.