Ξεκίνησε η προφορική δοκιμασία στον 4ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων. Η εξέταση προχωρά οργανωμένα, με σταθερή αποχή περίπου στο 15-20%, με εξαντλητική κάλυψη της εξεταστέας ύλης και με συνθήκες που χαρακτηρίζονται απαιτητικές αλλά δίκαιες.

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 ξεκίνησε η προφορική εξέταση των υποψηφίων στον 4ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η εξέταση πραγματοποιείται αλφαβητικά και κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Πρώτοι καλούνται οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ακολουθούν εκείνοι της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και τελευταίοι οι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η συμμετοχή, ωστόσο, εμφανίζει σταθερή αποχή, καθώς περίπου το 1/5 των υποψηφίων δεν προσέρχεται στην εξέταση. Αυτό αποδίδεται κυρίως στο κόστος μετακίνησης για όσους δεν διαμένουν στην Αθήνα -όπου και διεξάγεται η διαδικασία- καθώς και στην εκτίμηση από μέρους ορισμένων υποψηφίων ότι η θέση τους στον πίνακα επιτυχόντων δεν τους επιτρέπει ρεαλιστικά να ελπίζουν σε επιτυχία.

Η θεματολογία των ερωτήσεων χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής «βατή» αλλά εκτενής. Η εξεταστική επιτροπή καλύπτει όλο το εύρος της ύλης και δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα σημεία. Κάθε ημέρα, προστίθενται νέα θέματα από διαφορετικές θεματικές ενότητες, με αποτέλεσμα, σταδιακά, να έχει καλυφθεί σχεδόν ολόκληρη η εξεταστέα ύλη.

Οι ερωτήσεις, αν και διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα, ανακυκλώνονται με παραλλαγές, γεγονός που δείχνει την επιδίωξη μιας συνεπούς και αντικειμενικής αξιολόγησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδικασία διεξάγεται σε ομάδες των 10 ατόμων. Αν κάποιοι υποψήφιοι δεν εμφανιστούν, η ομάδα δεν συμπληρώνεται από την επόμενη. Η εξέταση κάθε ομάδας διαρκεί περίπου 1,5 με 2 ώρες, και η εμπειρία χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους υποψηφίους ως αγχωτική και ψυχολογικά απαιτητική.

Η επιτροπή είναι πολυμελής και κάθε μέλος της αναλαμβάνει να εξετάσει ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Συγκεκριμένα:

Η πρόεδρος εξετάζει Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Ο εισαγγελέας ρωτά για τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Οι δικαστές που κάθονται δίπλα στην πρόεδρο καλύπτουν τους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας

Δύο κυρίες που κάθονται στο ένα άκρο εξετάζουν αντίστοιχα Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και θέματα Ελεγκτικού Συνεδρίου και Συντάγματος

Κάθε υποψήφιος/α δέχεται 2-3 ερωτήσεις από κάθε εξεταστή και ανά κώδικα, με τη δομή της εξέτασης να επιτρέπει μια σφαιρική αξιολόγηση. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η επιτροπή δείχνει διάθεση στήριξης των υποψηφίων: αν κάποιος δεν μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση, του παρέχεται η δυνατότητα να μεταβεί σε άλλη, χωρίς να μηδενίζεται η προσπάθειά του.

Η προφορική δοκιμασία της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων είναι μια απαιτητική αλλά καλά οργανωμένη διαδικασία, που στοχεύει σε ουσιαστική αξιολόγηση των γνώσεων και της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ρόλου τους. Η σωστή και πλήρης προετοιμασία, σε όλο το φάσμα της ύλης, είναι απαραίτητη, καθώς τίποτα δεν αποκλείεται από την εξεταστέα ύλη. Η εμπειρία των προηγούμενων ημερών υποδεικνύει ότι η επιτροπή παραμένει αυστηρή μεν, αλλά δίκαιη και ανθρώπινη, αναγνωρίζοντας τον κόπο των υποψηφίων.

Κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν την 1η ημέρα των ΠΕ (δεν έχω συμπεριλάβει ελεγκτικό συνέδριο) είναι:

1. Γνωρίζετε πώς γίνεται η επίδοση στο χώρο της εργασίας; (ΚΔΔ)

Παραδίδονται τα έγγραφα σε συνέταιρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο (άρθρο 52).

2. Μπορεί να ασκεί επάγγελμα ο βουλευτής; (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

Ο βουλευτής μέσα οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, οφείλουν να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή (άρθρο 57).

3. Για πόσα χρόνια εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για περίοδο πέντε ετών από τη βουλή (άρθρο 30).

4. Μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ασκεί το επάγγελμά του; (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

Το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή έργο (άρθρο 30).

5. Στην ποινική διαδικασία πόσους δικηγόρους μπορώ να έχω μαζί μου; (ΚΠΔ)

Μπορώ να παρίσταμαι στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο (άρθρο 89).

6. Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία και σε ποιους επιδίδεται όταν παραδίδεται σε άλλον; (ΚΔΔ)

Αν δεν βρεθεί στην κατοικία του ο ενδιαφερόμενος επιδίδεται σε σύνοικο ή οικιακό βοηθό ή θυρωρό, αν δεν βρεθούν ούτε κι εκείνοι τότε, όποιος κάνει την επίδοση επικολλά τον φάκελο στην πόρτα της κατοικίας (άρθρο 155).

7. Πείτε μου μια περίπτωση δικαστικού υπαλλήλου που τίθεται σε δυνητική αργία. (ΚΔΥ)

Σε δυνητική αργία τίθεται ο δικαστικός υπάλληλος, κατά του οποίου: α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την οριστική παύση από την υπηρεσία, β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή γ) αποδίδεται άτακτη διαχείριση με αιτιολογημένη έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή άλλου αρμόδιου οργάνου (άρθρο 162).

8. Ποιες αρχές διέπουν την αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων; (ΚΔΔ)

Οι δικαστικοί υπάλληλοι αξιολογούνται υποχρεωτικά ως προς τα ουσιαστικά τους προσόντα βάσει συστήματος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας και της αμεροληψίας (άρθρο 131).

9. Έχει κάποιος πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα πώς παρίσταται στο δικαστήριο; Αν ήταν περιορισμένη η δικαιοπρακτική ικανότητα πώς παρίσταται; (ΚΔΔ)

Όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με δικό του όνομα. Όποιος έχει περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία ή βρίσκεται, κατά το χρόνο που επιχειρεί συγκεκριμένη δήλωση της βούλησης του, σε κατάσταση που δεν επιτρέπει να είναι αυτή έγκυρη, μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα, μόνο όπου κατά το ουσιαστικό δίκαιο έχει ικανότητα για δικαιοπραξία ή όπου ο νόμος επιτρέπει την αυτοπρόσωπη παράστασή του (άρθρο 63).

10. Σε αγνώστου διαμονής σε ποιον επιδίδεται το έγγραφο; (ΚΔΔ)

Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται, όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, ενώ, αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή διαμονή, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας της αρχή που εξέδωσε την πράξη (άρθρο 54).

11. Τι δικάζει ο Άρειος Πάγος; Σε τριμελή και πενταμελή σύνθεση; (ΚΟΔ)

Ο Άρειος Πάγος ως ακυρωτικό δικαστήριο δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων και βουλευμάτων σε πενταμελή και τριμελή σύνθεση αντίστοιχα (άρθρο 10).

12. Πότε γίνεται θυροκόλληση σε κατοικία; (ΚΔΔ)

Αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση (άρθρο 55).

13. Μπορεί ποινική δίκη να γίνει χωρίς εισαγγελέα; Αν η δίκη προβλέπεται ότι θα κρατήσει πολύ μπορεί να διοριστεί αναπληρωτής; (ΚΠΔ)

Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο εισαγγελέας και, όπου προβλέπεται ότι η διάρκεια της δίκης θα είναι μακρά, μπορεί να οριστεί και ένας νόμιμος αναπληρωτής του (άρθρο 12).

14. Πότε αίρεται το μέτρο άρσης αναστολής καθηκόντων ενός δικαστικού υπαλλήλου; (ΚΔΥ)

Το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως από την έκδοση της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου ή με την πάροδο της παραπάνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας, χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση του συμβουλίου (άρθρο 164).

15. Δικαστικός υπάλληλος είχε πειθαρχικό πρόστιμο μπορεί αυτό να εισπραχθεί από κληρονόμους του; (ΚΔΥ)

Ποινή προστίμου, το ποσό του οποίου εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) αποκλειστικά από τον δικαστικό υπάλληλο που τιμωρήθηκε και όχι από τους κληρονόμους του (άρθρο 177).

16. Οι μάρτυρες μπορούν να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους; (ΚΠΔ)

Οι μάρτυρες πριν από την εξέτασή τους οφείλουν να μην επικοινωνούν με κανέναν από αυτούς που έχουν συμφέρον από την έκβαση της δίκης, ούτε να ακούν αυτά που λέγονται στη διαδικασία (άρθρο 350).

17. Οι άλλοι μάρτυρες πού βρίσκονται κατά την αποδεικτική διαδικασία; (ΚΠΔ)

Στο δωμάτιο που είναι προορισμένο για αυτούς (άρθρο 350).

18. Ποια είναι τα θέματα που υπάγονται στην ολομέλεια ενός δικαστηρίου; (ΚΟΔ)

Στην αρμοδιότητα της ολομέλειας υπάγονται: α) η κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του κανονισμού του δικαστηρίου, β) η λήψη αποφάσεων για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου και απονομής της δικαιοσύνης, γ) η κατάρτιση των θερινών τμημάτων, δ) η λήψη απόφασης ή η γνωμοδότηση για όσα θέματα έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητά της από τον κανονισμό ή από ειδικές διατάξεις (άρθρο 15).

19. Ποιος δίνει την παραγγελία για επίδοση; (ΚΔΔ)

Οι επιδόσεις γίνονται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του διαδίκου, του νόμιμου αντιπροσώπου, του εκπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του. Την παραγγελία για τις επιδόσεις που γίνονται από μέρους του δικαστηρίου δίνει εγγράφως ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος (άρθρο 48).

20. Αν φωνάξουν στην ποινική δίκη μάρτυρα μπορεί να αρνηθεί να πάει στο δικαστήριο; (ΚΠΔ)

Σύζυγος και συγγενείς εξ αίματος του κατηγορούμενου έως και τον τρίτο βαθμό, έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τη μαρτυρία τους και στην προδικασία και στο ακροατήριο.

21. Πόσες ποινές επιβάλλονται για πολλά παραπτώματα ίδιου υπαλλήλου; (ΚΔΥ)

Αν το πειθαρχικό όργανο επιλαμβάνεται για περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, με την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται μία μόνο ποινή σε κάθε δικαστικό υπάλληλο, για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπτώματα του διωκόμενου (άρθρο 172).

22. Πότε μια ποινική απόφαση είναι εκτελεστή; (ΚΠΔ)

Η καταδικαστική απόφαση και κάθε διάταξη του δικαστή ή του εισαγγελέα εκτελείται μόλις γίνει αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά (άρθρο 545).

23. Ποιοι είναι οι διάδικοι στην ποινική δίκη; (ΚΠΔ)

Διάδικοι στην ποινική δίκη είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρο 70).

24. Ποιο άρθρο του Συντάγματος αποτελεί τη βάση για το ευρωπαϊκό κεκτημένο; Ποια απόφαση της επικαιρότητας έθιξε αυτό το άρθρο; (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

Το άρθρο 28 του Συντάγματος αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, άνοιξε τον δρόμο για την εγκατάσταση παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των δικαστών έκρινε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ΝΠΔΔ, πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με το ενωσιακό δίκαιο, και όχι αυτόνομα. Με αυτήν την ερμηνεία, δεν τίθεται συνταγματικό εμπόδιο για τη λειτουργία παραρτημάτων πανεπιστημίων προερχόμενων από κράτη-μέλη της ΕΕ ή χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία GATS.

25. Τι αφορά ο ΚΠολΔ; Τι υποθέσεις έχει; (ΚΠολΔ)

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ρυθμίζει το ποιος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά και δ) οι διοικητικές διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 1).

Καλή συνέχεια στους ΠΕ μας και καλά αποτελέσματα σε όσους εξετάστηκαν ήδη !