Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με τον Μιχάλη Τσαμάζ να εντάσσεται ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ενώ παράλληλα υποβλήθηκε η παραίτηση του Claude Piret λόγω απώλειας ανεξαρτησίας βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν επίσης ο Oscar Rodriguez ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027. Ο κ. Rodriguez αναλαμβάνει και την προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Μιχάλης Τσαμάζ, ιστορικό στέλεχος της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής και πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ για περισσότερα από 14 χρόνια, φέρει εκτενή εμπειρία σε στρατηγικό μετασχηματισμό, ψηφιακή καινοτομία και επιχειρησιακή ανάπτυξη. Υπό τη διοίκησή του, ο ΟΤΕ εξελίχθηκε σε σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό όμιλο, επεκτεινόμενος και στον χώρο των fintech και insurtech υπηρεσιών.

Ο Oscar Rodriguez διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων, τη στρατηγική συμβουλευτική και την εταιρική διακυβέρνηση. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στον Όμιλο Santander και ανεξάρτητος σύμβουλος στην ψηφιακή τράπεζα Nubank στη Βραζιλία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Claude Piret για τη σημαντική συμβολή του τόσο ως μέλος του Συμβουλίου όσο και ως πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Η εκλογή των νέων μελών τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

