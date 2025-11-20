Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,375% και η απόδοση στο 3,422%, ενώ το ομόλογο λήγει το 2032 με δυνατότητα ανάκλησης το 2031.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τη νέα διεθνή έκδοση senior preferred ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας ζήτηση που άγγιξε τα 1,7 δισ. ευρώ και οδηγώντας σε υπερκάλυψη άνω των 3,5 φορές.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,375% και η απόδοση στο 3,422%, ενώ το ομόλογο λήγει το 2032 με δυνατότητα ανάκλησης το 2031. Πρόκειται για τη δεύτερη ομολογιακή έκδοση της τράπεζας εντός του 2025 και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής κάλυψης των κανονιστικών απαιτήσεων MREL, που αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία. Η τελική τιμολόγηση αποτυπώνει spread 90 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, ενώ πάνω από το 75% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διεθνή χαρτοφυλάκια. Το μεγαλύτερο μέρος - περίπου 58% - απορροφήθηκε από διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, ακολουθούμενο από τράπεζες και private banking με 36%, υπερεθνικούς οργανισμούς με 5% και hedge funds με 1%.

Η ισχυρή συμμετοχή από το εξωτερικό επιβεβαιώνει τη βελτιωμένη εικόνα της Εθνικής Τράπεζας και τις ενισχυμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στην έκδοση συμμετείχαν ως συνδιοργανωτές οι Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, JP Morgan και Morgan Stanley, ενώ νομικοί σύμβουλοι της τράπεζας ήταν οι Freshfields LLP και Karatzas & Associates.

Την ίδια ώρα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημείωσε ρεκόρ προσφορών στο placement των μετοχών της ΕΤΕ, παρά το ελάχιστο discount 1,3%, επιβεβαιώνοντας το ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο.