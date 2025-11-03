Το ομόλογο φέρει αξιολόγηση "Ba3" από τη Moody’s, αποτυπώνοντας την ενισχυμένη πιστοληπτική εικόνα του ομίλου.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύει η νέα έκδοση ομολόγου AT1 της Eurobank, καθώς οι προσφορές έχουν υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολλαπλάσιο τον στόχο άντλησης 600 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα επιστρέφει στις αγορές με τίτλο Additional Tier 1, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής και δυνατότητα ανάκλησης μετά από οκτώ έτη.

Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης διαμορφώθηκαν στην περιοχή του 6,625%, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει σε συμπίεση του κουπονιού. Το ομόλογο φέρει αξιολόγηση "Ba3" από τη Moody’s, αποτυπώνοντας την ενισχυμένη πιστοληπτική εικόνα του ομίλου.

Στη διαχείριση της έκδοσης συμμετέχουν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Europe, HSBC, Morgan Stanley Europe και Nomura, ενώ Ambrosia και Euroxx έχουν την ιδιότητα των συνδιαχειριστών. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τίτλους υψηλής απόδοσης τραπεζικού κλάδου.