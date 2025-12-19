Οι μέσες μηνιαίες εισαγωγές πετρελαϊκών ελαίων μειώθηκαν κατά 18,3% σε αξία και κατά 6,6% σε όγκο.

Σημαντικές μεταβολές καταγράφονται στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και εκτιμήσεις από τη βάση δεδομένων Comext.

Ειδικότερα, οι μέσες μηνιαίες εισαγωγές πετρελαϊκών ελαίων μειώθηκαν κατά 18,3% σε αξία και κατά 6,6% σε όγκο σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2024, αποτυπώνοντας τόσο χαμηλότερες τιμές όσο και περιορισμένη ζήτηση.

Αντίθετα, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κατέγραψαν ισχυρή άνοδο. Η αξία τους αυξήθηκε κατά 36,1%, ενώ ο όγκος ενισχύθηκε κατά 25,9%, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω στροφή της ΕΕ προς το LNG ως βασική πηγή ενεργειακού εφοδιασμού.

Μικρότερες αλλά αξιοσημείωτες ήταν οι μεταβολές στο φυσικό αέριο σε αέρια κατάσταση: η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 3,1%, ωστόσο ο όγκος μειώθηκε κατά 4,9%, αντανακλώντας διαφοροποιήσεις στις τιμές και στις ροές προμήθειας.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Νορβηγία (14,6%) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (14,5%) αναδείχθηκαν στους δύο σημαντικότερους προμηθευτές πετρελαϊκών ελαίων της ΕΕ, ακολουθούμενες από το Καζακστάν με μερίδιο 12,2%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο LNG, η κυριαρχία των ΗΠΑ ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς κάλυψαν το 59,9% των συνολικών εισαγωγών. Ακολούθησαν η Ρωσία με 12,7% και η Αλγερία με 7,7%.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο σε αέρια μορφή, η Νορβηγία παρέμεινε ο βασικός προμηθευτής της ΕΕ με ποσοστό 51,8%, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν η Αλγερία (14,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (13,4%).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση των ενεργειακών εισαγωγών της ΕΕ, με έμφαση στη διαφοροποίηση πηγών και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου.