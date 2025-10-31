Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα εξετάσει τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας απέναντι στις ιρανικές περιφερειακές δραστηριότητες.

Ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για Θέματα Τρομοκρατίας και Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, Τζον Κ. Χάρλεϊ, αναχωρεί σήμερα για περιοδεία σε Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία και Λίβανο, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής «μέγιστης πίεσης» της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν.

Στόχος του ταξιδιού είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με βασικούς συμμάχους και η ενδυνάμωση των μηχανισμών επιβολής κυρώσεων, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση τρομοκρατικών οργανώσεων και ιρανικών παρακλαδιών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι οι αποσταθεροποιητικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες του Ιράν πρέπει να αντιμετωπιστούν με σταθερή και συντονισμένη πίεση», δήλωσε ο Χάρλεϊ, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στις επαφές με τους εταίρους της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση των προσπαθειών αποκοπής της Τεχεράνης και των συμμάχων της από καίριους χρηματοδοτικούς πόρους.

Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα εξετάσει τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας απέναντι στις ιρανικές περιφερειακές δραστηριότητες. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επαινώντας παράλληλα τις προσπάθειες των Εμιράτων για ενίσχυση της διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου που συμβάλλουν στη θωράκιση του χρηματοοικονομικού τους συστήματος.

Στην Τουρκία, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην αποτροπή παρακάμψεων των κυρώσεων και στην ανάγκη αυστηρής εφαρμογής μέτρων κατά της παράνομης χρηματοδότησης, με τον Χάρλεϊ να αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη για σταθερή αντιμετώπιση αποσταθεροποιητικών περιφερειακών επιρροών. Η περιοδεία του θα ολοκληρωθεί στον Λίβανο, όπου θα εξεταστούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε δίκτυα που συνδέονται με το Ιράν και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις.