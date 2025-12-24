Στο μαύρο κουτί ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας.

Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά, με καταγωγή από τη Ρόδο, περιλαμβάνεται στα θύματα της πτώσης του αεροσκάφους τύπου Falcon 50 που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Τουρκία. Το αεροσκάφος μετέφερε πενταμελή υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία της Λιβύης, με επικεφαλής τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της χώρας, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αν Χαντάντ, καθώς και τρία μέλη πληρώματος.

Το όνομα της Μαρίας Παππά περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβαινόντων, ωστόσο δεν έχει ακόμη επισήμως ταυτοποιηθεί, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Παρά ταύτα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν αποχαιρετήσει τη Μαρία μέσω social media, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Η άτυχη αεροσυνοδός ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο της αεροπορίας εργαζόμενη στην ασφάλεια του αεροδρομίου και αργότερα εντάχθηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως αεροσυνοδός. Οι συνάδελφοί της την περιγράφουν ως εξαιρετική επαγγελματία που κέρδισε σεβασμό και εκτίμηση. Tελευταία εργαζόταν στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, η οποία νοικιάζει VIP αεροσκάφη.

Πώς συνέβη η τραγωδία με την πτώση του Falcon

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, μετά από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα. Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του. Το αεροσκάφος Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη. Στις 20:32 το βράδυ, ο πιλότος ανακοίνωσε επιστροφή λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά η επικοινωνία διακόπηκε στις 20:52 στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα, νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Μονάδες της Χωροφυλακής εντόπισαν τα συντρίμμια στις 22:00 τοπική ώρα, διάσπαρτα σε έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 και το μαύρο κουτί στις 03:20, τα οποία εστάλησαν για διερεύνηση. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

