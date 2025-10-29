Η σχετική απόφαση στηρίζεται σε τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) θα πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η απαλλαγή θα αφορά τον ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, κατά το οποίο σημειώθηκαν οι πυρκαγιές, καθώς και τα δύο επόμενα έτη, 2026 και 2027. Η διαδικασία υποβολής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας στις ΔΟΥ, προσφέροντας έτσι ταχύτερη και απλούστερη εξυπηρέτηση στους πληγέντες πολίτες.

Η σχετική απόφαση στηρίζεται σε τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (62339/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/01.10.2025, 62408/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/02.10.2025 και 62434/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/02.10.2025), με τις οποίες οριοθετούνται οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως πυρόπληκτες. Οι αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Β’ 5347, 5390 και 5391, καθορίζοντας με σαφήνεια τις ζώνες στις οποίες τα ακίνητα μπορούν να υπαχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης απαλλαγής επιλέγοντας στη διαδικτυακή πύλη myAADE τη διαδρομή: «Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ». Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση, απαιτείται η επισύναψη του εντύπου «Δ500 – Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ», καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά περίπτωση. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι για τα επόμενα δύο έτη η απαλλαγή θα ανανεώνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Ως προς τα δικαιολογητικά, για τα κτήρια και τα οικόπεδα που τους αναλογούν απαιτείται Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου, Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το έγγραφο πρέπει να χαρακτηρίζει το κτήριο ως επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση και να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από τη φυσική καταστροφή. Για τις αγροτικές εκτάσεις, απαιτείται βεβαίωση καταστροφής από τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ), η οποία πρέπει να εκδοθεί έως έξι μήνες μετά τη συντέλεση της πυρκαγιάς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η απαλλαγή αποδίδεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν την κυριότητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της ζημιάς.

Οι οριοθετημένες πυρόπληκτες περιοχές καλύπτουν μεγάλο τμήμα της επικράτειας. Στην Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνονται τμήματα των Δήμων Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Σπάτων–Αρτέμιδος, Ωρωπού και Κυθήρων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025. Στη Στερεά Ελλάδα, η απαλλαγή ισχύει για περιοχές της Εύβοιας, ενώ στην Πελοπόννησο εντάσσονται περιοχές της Αρκαδίας, της Κορινθίας και της Μεσσηνίας. Αντίστοιχα, στην Κρήτη εντάσσονται ζώνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου και Χανίων, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνονται εκτεταμένες περιοχές της Χίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, απαλλαγές θα ισχύσουν και για περιοχές της Ηπείρου (Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία), των Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος) και της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), όπου οι πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2025 προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

Η διαδικασία απαλλαγής θεωρείται σημαντικό βήμα στήριξης των πληγέντων, καθώς προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανακούφιση σε πολίτες που έχασαν περιουσίες ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και την ταχύτητα των κρατικών παρεμβάσεων, καθώς μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εξασφαλίζεται η ηλεκτρονική διαχείριση και επεξεργασία των αιτήσεων χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, καλώντας χωρίς χρέωση στο 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00–20:00. Επιπλέον, διατίθεται η ψηφιακή υπηρεσία my1521, διαθέσιμη όλο το 24ωρο, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να λάβουν καθοδήγηση επιλέγοντας: «Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Φορολογία Κεφαλαίου > Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας – Ε9 & ΕΝΦΙΑ > Δικαιολογητικά ακινήτων για λήψη κρατικής αρωγής».