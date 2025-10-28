Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Αν και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του μήνα, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα τις προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν, είναι: