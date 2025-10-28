Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.
Αν και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του μήνα, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα τις προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν, είναι:
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
- Επαγγελματίας Ανάδοχος