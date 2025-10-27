Το ΑΣΕΠ προχωρά σταδιακά στην έκδοση των προκηρύξεων τύπου «Κ», στο πλαίσιο της ενίσχυσης κρίσιμων φορέων με νέο προσωπικό, έπειτα από χρόνια υποστελέχωσης.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι πέντε (25) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).

Στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

ΤΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Ηλεκτρονικών

Οι θέσεις κατανέμονται σε πόλεις όλης της Ελλάδας, ενώ οι ημερομηνίες των αιτήσεων θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες, μόλις εκδοθεί σε ΦΕΚ το κείμενο της προκήρυξης.

Δείτε εδώ τον πίνακα των θέσεων.