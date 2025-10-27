Το ΒΕΘ ζητά να δοθεί παράταση λίγων μηνών για την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος, έως ότου εξασφαλιστεί η πλήρης ετοιμότητα των τραπεζών.

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις. Με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, το Επιμελητήριο ζητά παράταση στην εφαρμογή του μέτρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο άδικης επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις που αδυνατούν να συμμορφωθούν εγκαίρως.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, παρότι απομένουν μόλις λίγες ημέρες μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS από όλες τις επιχειρήσεις, οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ, Μάριο Παπαδόπουλο, η ολιγωρία αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε άδικες κυρώσεις εις βάρος επαγγελματιών που δεν ευθύνονται για την καθυστέρηση.

«Με βάση τον νόμο 5193/2025 καθιερώνεται η υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS στις συναλλαγές τους με ιδιώτες. Παρά τη θεσμοθέτηση της νέας υποχρέωσης, οι τράπεζες δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως η ευθύνη δεν μπορεί να μετακυλίεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των επαγγελματιών. «Δεδομένου πως οι τράπεζες δεν είναι ακόμη έτοιμες, δεν νοείται να υπάρχει η απειλή επιβολής προστίμων. Η μετάβαση πρέπει να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», σημειώνει, αναφέροντας πως ο νέος εξοπλισμός και οι τεχνικές συνδέσεις συνεπάγονται πρόσθετο κόστος σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

Το ΒΕΘ ζητά να δοθεί παράταση λίγων μηνών για την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος, έως ότου εξασφαλιστεί η πλήρης ετοιμότητα των τραπεζών, καθώς και να ληφθεί υπόψη το επιπλέον κόστος διασύνδεσης POS–IRIS, το οποίο επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο τονίζει ότι η επιτυχία του μέτρου προϋποθέτει συνεργασία, τεχνική επάρκεια και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να αποτελέσει εργαλείο διευκόλυνσης και όχι παράγοντα νέων εμποδίων για την αγορά.