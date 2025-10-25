Η Ιταλία παρέμεινε αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής παραγωγής, καλύπτοντας το 69% του συνόλου, με 4,1 εκατομμύρια τόνους ζυμαρικών.

Το 2024, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν συνολικά 6 εκατομμύρια τόνους ζυμαρικών, αξίας 9,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Παρά τη μείωση της παραγωγής κατά 5% σε σύγκριση με το 2023, η αξία της αυξήθηκε κατά 3%, γεγονός που αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και στις μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η Ιταλία παρέμεινε αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής παραγωγής, καλύπτοντας το 69% του συνόλου, με 4,1 εκατομμύρια τόνους ζυμαρικών. Η Ισπανία ακολούθησε με 367 χιλιάδες τόνους (6%) και η Γερμανία με 290 χιλιάδες (5%). Η Ελλάδα διατήρησε σταθερή παρουσία, παράγοντας 185 χιλιάδες τόνους (3,1%), γεγονός που τη φέρνει στην τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης.

Η μέση τιμή πώλησης ανά κιλό στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα 1,5 ευρώ, υποδηλώνοντας σαφή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αποτυπώνοντας την ευρύτερη πληθωριστική πίεση στην αγορά τροφίμων.

Στο πεδίο του εμπορίου, η ΕΕ εξήγαγε 2,9 εκατομμύρια τόνους ζυμαρικών και εισήγαγε 1,7 εκατομμύρια. Περισσότερες από τις μισές εξαγωγές, ποσοστό 55%, κατευθύνθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη, ενώ το υπόλοιπο 45% προορίστηκε για αγορές εκτός Ένωσης. Η Ιταλία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της, πραγματοποιώντας το 77% των συνολικών εξαγωγών, δηλαδή 2,2 εκατομμύρια τόνους.

Η Ισπανία βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 131 χιλιάδες τόνους (5%), ενώ οι σημαντικότεροι εξωευρωπαϊκοί προορισμοί ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που απορρόφησαν το 25% και 23% αντίστοιχα των εξαγωγών προς τρίτες χώρες.

Στον αντίποδα, η Γερμανία αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ζυμαρικών, με 468 χιλιάδες τόνους (28% των συνολικών εισαγωγών), ενώ η Γαλλία ακολούθησε με 372 χιλιάδες (22%).

Η ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών, αν και μικρότερη σε μέγεθος, κινείται με αξιοσημείωτη δυναμική. Η Μέλισσα Κίκιζας κατέγραψε κύκλο εργασιών 153,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,5% και καθαρά κέρδη 8,5 εκατ. ευρώ. Η Barilla Hellas, μέσω της γνωστής μάρκας MISKO, εμφάνισε κύκλο εργασιών 133,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη της εκτοξεύτηκαν κατά 48,5%. Παράλληλα, η Eurimac/ΜΑΚΒΕΛ συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, επενδύοντας 12 εκατ. ευρώ και εξάγοντας πλέον σε 60 χώρες. Αντίθετα, η ιστορική ΗΛΙΟΣ βρέθηκε σε μεταβατική φάση, με μείωση τζίρου στα 11,7 εκατ. ευρώ και ζημιές 376 χιλιάδων ευρώ, διατηρώντας ωστόσο το σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης.