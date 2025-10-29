Η ρύθμιση σύμφωνα με το δικαστήριο παραβιάζει την αρχή της ισότητας και την προστασία της οικογένειας.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου 4387/2016 που προέβλεπε ότι, σε περίπτωση ανασυστάσεως γάμου, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη μόνο αν ο δεύτερος γάμος —αυτός που είχε ανασυσταθεί— είχε διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τον θάνατο του συζύγου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρύθμιση αυτή παραβιάζει την αρχή της ισότητας και την προστασία της οικογένειας, όπως προβλέπονται στο Σύνταγμα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι περιπτώσεις γάμων που ανασυστάθηκαν και διήρκησαν λιγότερο από έξι μήνες, εφόσον οι δύο γάμοι —ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως— συνολικά ξεπερνούν τα πέντε χρόνια.

Επιπλέον, η Ολομέλεια σημείωσε ότι στην αιτιολογική έκθεση του νόμου δεν δίνεται καμία εξήγηση που να δικαιολογεί αυτή τη διαφοροποίηση. Έτσι, αποφάσισε πως και οι επιζώντες σύζυγοι που είχαν ανασυστήσει τον γάμο τους για μικρότερο διάστημα από έξι μήνες δικαιούνται σύνταξη, εφόσον η συνολική διάρκεια των δύο γάμων είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Με την ίδια απόφαση, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτή την έφεση της γυναίκας που είχε προσφύγει και έστειλε την υπόθεση στον e-ΕΦΚΑ, ώστε να της απονεμηθεί η σύνταξη που είχε ζητήσει.

Παραδείγματα

Μια γυναίκα ήταν παντρεμένη με τον σύζυγό της για τέσσερα χρόνια. Το ζευγάρι χώρισε, αλλά λίγα χρόνια αργότερα ανασυστήσαν τον γάμο τους. Ο δεύτερος γάμος κράτησε μόλις τρεις μήνες, πριν ο σύζυγος πεθάνει. Με βάση τον παλιό νόμο, η γυναίκα δεν θα έπαιρνε σύνταξη, επειδή ο εξ ανασυστάσεως γάμος δεν είχε διαρκέσει έξι μήνες. Με τη νέα απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα δικαιούται σύνταξη, αφού οι δύο γάμοι συνολικά διήρκεσαν πάνω από πέντε χρόνια.

Ένας άνδρας ήταν παντρεμένος για δύο χρόνια, χώρισε και μετά από λίγο ξαναπαντρεύτηκε την ίδια γυναίκα. Ο δεύτερος γάμος κράτησε τέσσερα χρόνια και μετά εκείνη απεβίωσε. Η συνολική διάρκεια των δύο γάμων είναι έξι χρόνια, οπότε, σύμφωνα με την απόφαση, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη, ανεξάρτητα από το πόσο είχε διαρκέσει ο δεύτερος γάμος.