Το τεστ «Γνώσεις και Δεξιότητες» της ΕΣΔΔΑ αξιολογεί την κριτική σκέψη, τη λογική επίλυση προβλημάτων και το εύρος γενικών γνώσεων των υποψηφίων. Μέσα από ερωτήσεις πρακτικής αριθμητικής και γλωσσικής κατανόησης, αποκαλύπτει όχι μόνο τη γνωστική ετοιμότητα αλλά και την ικανότητα ορθής κρίσης σε σύνθετες συνθήκες.

Το τεστ «Γνώσεις και Δεξιότητες» αποτελεί έναν από τα βασικά μαθήματα του Α’ Σταδίου του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Πρόκειται για μια διαδικασία αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνει με τον πιο ισορροπημένο τρόπο το εύρος της γενικής παιδείας, την κριτική σκέψη και τη γνωστική ευελιξία των υποψηφίων.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία δεν αποσκοπεί μόνο στο να ελέγξει το τι γνωρίζει κανείς, αλλά και στο να μετρήσει την ικανότητά του να σκέφτεται γρήγορα, να επεξεργάζεται πληροφορίες και να εφαρμόζει λογικές αρχές επίλυσης προβλημάτων.

Με άλλα λόγια, αξιολογεί τόσο το περιεχόμενο της γνώσης όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ενεργοποιείται υπό συνθήκες πίεσης.

Η μορφή του τεστ είναι πολλαπλής επιλογής, συνήθως με πενήντα ερωτήσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα, επιστήμες, μαθηματικά, τεχνολογία, κοινωνικά ζητήματα και λογικά προβλήματα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα σε τέσσερις πιθανές επιλογές, μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα μίας ώρας. Η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης απαιτεί όχι μόνο καλή γνώση, αλλά και ικανότητα διαχείρισης του χρόνου, συγκέντρωση και αποτελεσματική χρήση της στρατηγικής αποκλεισμού.

Οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες με τρόπο που ενθαρρύνει την κριτική ανάλυση και αποτρέπει την τυφλή αποστήθιση, προωθώντας την ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης και την ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων.

Η εισαγωγή αυτού του τεστ στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού αντικατοπτρίζει τη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση που έχει επιλέξει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος είναι η ανάδειξη στελεχών που διαθέτουν όχι μόνο γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και ευρύτερες δεξιότητες κατανόησης, προσαρμοστικότητας και ανάλυσης.

Έτσι, το τεστ «Γνώσεις και Δεξιότητες» λειτουργεί ως ένα ουσιαστικό φίλτρο του πρώτου σταδίου, συμβάλλοντας στην επιλογή εκείνων που μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του δεύτερου, περισσότερο εξειδικευμένου μέρους.

Στην πράξη, το τεστ αυτό ζητά από τον υποψήφιο να είναι όχι απλώς «διαβασμένος», αλλά ενημερωμένος, ευέλικτος και μεθοδικός. Η επιτυχία προϋποθέτει συνεχή επαφή με την επικαιρότητα, εξάσκηση στη λογική και αριθμητική σκέψη, αλλά και οικειότητα με τη σύγχρονη τεχνολογική και κοινωνική πραγματικότητα.

Πρόκειται, επομένως, για μια διαδικασία που δεν αξιολογεί μόνο τη μνήμη, αλλά την ευρύτερη ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να επεξεργάζεται και να εφαρμόζει τη γνώση με τρόπο πρακτικό και αποτελεσματικό, μια δεξιότητα που βρίσκεται στον πυρήνα κάθε σύγχρονης διοίκησης.

Παρακάτω ακολουθούν 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σχεδιασμένες με βάση και τη φιλοσοφία του επίσημου τεστ «Γνώσεις και Δεξιότητες» του Α’ Σταδίου της ΕΣΔΔΑ. Οι ερωτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, από την ιστορία, τη γεωγραφία και τις πολιτικές επιστήμες έως τη λογική, τα μαθηματικά και τη σύγχρονη τεχνολογία. Στόχος τους είναι να αξιολογήσουν όχι μόνο το επίπεδο γνώσεων του εξεταζόμενου, αλλά και την ικανότητα του να σκέφτεται αναλυτικά, να εφαρμόζει βασικές αρχές επίλυσης προβλημάτων και να συνδυάζει πληροφορίες από διαφορετικά γνωστικά πεδία.

Οι ερωτήσεις έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τον τύπο και το επίπεδο δυσκολίας που συναντά κανείς στο επίσημο τεστ της ΕΚΔΔΑ: περιλαμβάνουν θέματα επικαιρότητας, επιστημονικές έννοιες, ζητήματα γλώσσας και πολιτισμού, καθώς και πρακτικά προβλήματα λογικής και αριθμητικής. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από τέσσερις πιθανές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), εκ των οποίων μόνο μία είναι σωστή. Στο τέλος του τεστ παρατίθενται οι ορθές απαντήσεις, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματά του και να εντοπίσει τα πεδία στα οποία χρειάζεται περαιτέρω εξάσκηση.

Συνιστάται το τεστ να αντιμετωπιστεί με πραγματικές συνθήκες εξέτασης: να οριστεί χρονικό όριο (τα 30 λεπτά για 25 ερωτήσεις), να τηρηθεί απόλυτη αυτοπειθαρχία και να σημειώνονται οι απαντήσεις σε ξεχωριστό φύλλο. Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος αποκτά μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της διαδικασίας και εξοικειώνεται με το ρυθμό που απαιτείται σε πραγματικές συνθήκες.

Το τεστ που ακολουθεί δεν αποσκοπεί μόνο στην αξιολόγηση, αλλά και στην ενεργή εξάσκηση. Η ενασχόληση με ερωτήσεις διαφορετικής θεματολογίας ενισχύει τη γρήγορη ανάκληση γνώσεων, τη συγκέντρωση και την ικανότητα ανάλυσης. Αποτελεί, συνεπώς, ένα πολύτιμο εργαλείο προετοιμασίας για όσους επιδιώκουν να διακριθούν στον διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετρήσει το επίπεδο της γενικής του παιδείας.

Καλή επιτυχία και… ας ξεκινήσουμε!

1. Ο/η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Δεκέμβριο του 2019 έως σήμερα είναι:

Α. Μάνφρεντ Βέμπερ

Β. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Γ. Σαρλ Μισέλ

Δ. Ρομπέρτα Μετσολού

2. Ποια χώρα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση στον κόσμο;

Α. Κίνα

Β. Ηνωμένες Πολιτείες

Γ. Ρωσία

Δ. Καναδάς

3. Σε μια εταιρεία αν το περιθώριο κέρδους είναι 15% και οι πωλήσεις 200.000 ευρώ, τότε το καθαρό κέρδος είναι:

Α. 20.000 ευρώ

Β. 30.000 ευρώ

Γ. 15.000 ευρώ

Δ. 25.000 ευρώ

4. Ο όρος «Big Data» αναφέρεται κυρίως σε:

Α. Μικρά δεδομένα

Β. Επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων

Γ. Απλούς τύπους δεδομένων

Δ. Ιστορικά δεδομένα

5. Το χημικό σύμβολο του χρυσού είναι:

Α. Au

Β. Ag

Γ. Pt

Δ. Pb

6. Αν ρίξουμε ένα νόμισμα 3 φορές, ποια είναι η πιθανότητα να έρθουν και τις 3 φορές «γράμματα»;

Α. ½

Β. ¼

Γ. 1/8

Δ. 1/16

7. Ποιο από τα παρακάτω είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας;

Α. Πετρέλαιο

Β. Φυσικό αέριο

Γ. Ηλιακή

Δ. Πυρηνική

8.Ποια χώρα φιλοξένησε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022;

Α. Κίνα

Β. Ιαπωνία

Γ. Νότια Κορέα

Δ. Καλιφόρνια

9. Το στοιχείο με ατομικό αριθμό 1 στον περιοδικό πίνακα είναι:

Α. Ήλιο

Β. Υδρογόνο

Γ. Λίθιο

Δ. Άζωτο

10. Ποια είναι η πιο συχνή ομάδα αίματος στον κόσμο;

Α. Α

Β. Β

Γ. Μηδέν

Δ. ΑΒ

11. Ποια είναι η χρονολογία της πτώσης της πόλης της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Οθωμανών;

Α. 1451

Β. 1453

Γ. 1456

Δ. 1492

12. Αν ένα μείγμα κόκκων καφέ και κακάο είναι σε αναλογία 3:5 και το συνολικό βάρος είναι 32 κιλά, πόσα κιλά είναι από το πρώτο (καφές);

Α. 12 κιλά

Β. 8 κιλά

Γ. 16 κιλά

Δ. 24 κιλά

13. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της έντασης του ρεύματος στο σύστημα SI;

Α. Βόλτ

Β. Άμπερ

Γ. Ωμ

Δ. Τέσλα

14. Ποιο είναι το συνώνυμο της λέξης «αδιάσπαστος»;

Α. Διαιρετός

Β. Αδιαίρετος

Γ. Αποσυντεθημένος

Δ. Εύθραυστος

15. Ποια χώρα έχει την περισσότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά στην Ευρώπη;

Α. Γερμανία

Β. Ισπανία

Γ. Δανία

Δ. Ηνωμένο Βασίλειο

16. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι;

Α. Γιούρι Γκαγκάριν

Β. Νηλ Άρμοστρονγκ

Γ. Μπαζζ Ώλντριν

Δ. Μάικλ Κόλινς

17. Ποια είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στην Αφρική;

Α. Αιθιοπία

Β. Νιγηρία

Γ. Αίγυπτος

Δ. Νότια Αφρική

18. Ποια έννοια αντιπροσωπεύει η μείωση της ποικιλότητας ειδών σε ένα οικοσύστημα;

Α. Εξαφάνιση

Β. Ρήξη

Γ. Εκτροπή

Δ. Αποδόμηση

19. Ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται ως βάση για το blockchain;

Α. Peer-to-peer

Β. Μονόδρομη αλυσίδα

Γ. Πληθυσμιακή βάση

Δ. Κεντρικός διακομιστής

20. Ποια είναι η χρονολογία της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου;

Α. 1987

Β. 1989

Γ. 1991

Δ. 1993

21. Ποια μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται για τη φωτεινότητα στο Σύστημα SI;

Α. Λούμεν

Β. Καντέλα

Γ. Κερδός

Δ. Νιβός

22. Ποια γλώσσα είναι επίσημη στην Ελβετία;

Α. Ιταλικά

Β. Γαλλικά

Γ. Γερμανικά

Δ. Όλες οι παραπάνω

23. Η Άννα είναι σήμερα τετραπλάσια σε ηλικία από τη Μαρία. Σε 6 χρόνια, η ηλικία της Άννας θα είναι τριπλάσια από εκείνη της Μαρίας εκείνη τη στιγμή. Πόσων ετών είναι η Άννα σήμερα;

Α. 36

Β. 40

Γ. 48

Δ. 50

24. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας;

Α. Ρόδος

Β. Κέρκυρα

Γ. Εύβοια

Δ. Κρήτη

25. Ποιο από τα παρακάτω υπήρξε γνωστό καλλιτεχνικό ζευγάρι στη ζωή και στη δημιουργία:

Α. Πάμπλο Πικάσο & Φρίντα Κάλο

Β. Ντιέγκο Ριβέρα & Φρίντα Κάλο

Γ. Σαλβαδόρ Νταλί & Κοκό Σανέλ

Δ. Βίνσεντ βαν Γκογκ & Καμίλ Κλωντέ

Απαντήσεις:

1.Β (Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Δεκεμβρίου 2019. Τον Ιούλιο του 2024, επανεξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη πενταετή θητεία, η οποία ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2024 και θα διαρκέσει έως το 2029)

2.Γ (Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση, καταλαμβάνοντας περίπου το 11% της συνολικής χερσαίας μάζας της Γης. Η μεγάλη της έκταση εκτείνεται σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία)

3.Β (Το περιθώριο κέρδους 15% σημαίνει ότι το καθαρό κέρδος ισούται με το 15% των συνολικών πωλήσεων. Άρα: 200.000 * 15/100 = 30.000 ευρώ)

4.Β (Ο όρος Big Data αναφέρεται στη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση και αξιοποίηση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, που είναι αδύνατο να επεξεργαστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι και βάσεις δεδομένων)

5.Α (Το χημικό σύμβολο του χρυσού είναι Au, το οποίο προέρχεται από τη λατινική λέξη «Aurum», που σημαίνει λαμπερό ξημέρωμα ή λαμπρό μέταλλο)

6.Γ (Σε μια ρίψη νομίσματος, υπάρχουν δύο ισοπίθανα αποτελέσματα: «γράμματα» ή «κορώνα». Η πιθανότητα να έρθουν «γράμματα» σε μία μόνο ρίψη είναι ½. Για να βρούμε την πιθανότητα να έρθουν «γράμματα» και τις 3 φορές, πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες κάθε ανεξάρτητης ρίψης μεταξύ τους: ½ * ½ * ½ = 1/8)

7.Γ (Η ηλιακή ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο και θεωρείται ανανεώσιμη πηγή, καθώς ο ήλιος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπληρώνονται φυσικά σε σύντομο χρονικό διάστημα)

8.Α (Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2022 διεξήχθησαν στο Πεκίνο της Κίνας από τις 4 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022)

9.Β (Το υδρογόνο με σύμβολο Η είναι το χημικό στοιχείο με τον μικρότερο αριθμό 1. Κάθε άτομο υδρογόνου περιέχει ένα πρωτόνιο στον πυρήνα του. Είναι το ελαφρύτερο και το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν)

10.Γ (Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ομάδα αίματος μηδέν είναι η πιο κοινή, ενώ η ομάδα Α ακολουθεί. Αν ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας Rhesus, η ομάδα μηδέν θετικό είναι η πιο διαδεδομένη στον πλανήτη, καθώς συναντάτε σε περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού)

11.Γ (Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, υπό την ηγεσία του σουλτάνου Μωάμεθ Β’, συνέβη στις 29 Μαΐου 1453)

12.Α (Η αναλογία του μείγματος είναι 3:5. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 3 μέρη καφέ, αντιστοιχούν 5 μέρη κακάο. Το σύνολο των μερών είναι: 3 + 5 = 8. Το συνολικό βάρος του μείγματος είναι 32 κιλά. Για να βρούμε πόσα κιλά αντιστοιχούν σε κάθε μέρος, διαιρούμε το συνολικό βάρος με τα συνολικά μέρη: 32 κιλά/8 μέρη = 4 κιλά ανά μέρος. Ο καφές αντιστοιχεί σε 3 μέρη της αναλογίας. Πολλαπλασιάζουμε τα μέρη του καφέ με το βάρος κάθε μέρους: 3 * 4 = 12 κιλά)

13.Β (Άμπερ είναι η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων)

14.Β (Η λέξη «αδιάσπαστος» σημαίνει αυτός που δεν μπορεί να διασπαστεί ή να διαχωριστεί, δηλαδή είναι ενιαίος και συμπαγής)

15.A (Η Γερμανία διαθέτει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη αιολική ισχύ στην Ευρώπη και είναι η χώρα με την υψηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά, τόσο σε χερσαία όσο και σε θαλάσσια αιολικά πάρκα. Άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Δανία αποτελούν επίσης σημαντικούς παραγωγούς αιολικής ενέργειας, αλλά η Γερμανία παραμένει στην κορυφή σε ότι αφορά τη συνολική παραγωγή)

16.Β (Ο Νηλ Άρμοστρονγκ, ως διοικητής της αποστολής Απόλλο 11, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη στις 20 Ιουλίου 1869. Οι Μπάζζ Ώλντριν και Μάικλ Κόλινς ήταν μέλη του ίδιου πληρώματος. Ο Ώλντριν ήταν ο δεύτερος άνθρωπος που περπάτησε στο φεγγάρι, ενώ ο Κόλινς παρέμεινε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ο Γιούρι Γκαγκάριν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα, αλλά όχι ο πρώτος που πάτησε στο φεγγάρι)

17.Β (Η Νιγηρία είναι με διαφορά η πολυπληθέστερη χώρα στην Αφρική, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 230 εκατομμύρια. Οι άλλες χώρες, όπως η Αιθιοπία και η Αίγυπτος ακολουθούν, αλλά με σημαντικά μικρότερο πληθυσμό)

18.Α (Η εξαφάνιση ενός είδους είναι η ολοκληρωτική του απώλεια, η οποία αποτελεί την πιο ακραία μορφή μείωσης της βιοποικιλότητας σε ένα οικοσύστημα. Η μείωση της ποικιλότητας των ειδών αναφέρεται στην απώλεια ή τον αφανισμό ειδών γεγονός που οδηγεί σε μείωση της σταθερότητας του οικοσυστήματος)

19.Α (Το blockchain βασίζεται στην τεχνολογία peer-to-peer, δηλαδή σε αποκεντρωμένα δίκτυα υπολογιστών (κόμβων) που επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, χωρίς την ανάγκη ενός κεντρικού διακομιστή ή μεσάζοντα)

20.Β (Το Τείχος του Βερολίνου, που χώριζε την Ανατολική από τη Δυτική Γερμανία, άνοιξε στις 9 Νοεμβρίου 1989. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας και σηματοδότησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου)

21.Β (Καντέλα είναι η μονάδα μέτρησης της φωτεινής έντασης στο Σύστημα SI.Μετρά την ισχύ του φωτός που εκπέμπεται από μια πηγή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση)

22.Δ (Η Ελβετία έχει τέσσερις εθνικές γλώσσες, εκ των οποίων οι τρεις πρώτες είναι πλήρως επίσημες σε ομοσπονδιακό επίπεδο: Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ρομανσικά, ειδικότερο καθεστώς)

23.Γ (η Άννα είναι σήμερα τετραπλάσια σε ηλικία από τη Μαρία. Αν η Μαρία είναι Μ ετών, τότε η Άννα είναι 4Μ. Σε έξι χρόνια, οι ηλικίες τους θα είναι 4Μ + 6 και Μ + 6 αντίστοιχα. Σύμφωνα με την εκφώνηση, τότε η Άννα θα είναι τριπλάσια από τη Μαρία, δηλαδή 4Μ + 6 = 3(Μ + 6). Λύνοντας την εξίσωση βρίσκουμε ότι Μ = 12. Άρα, η Μαρία είναι σήμερα 12 ετών και η Άννα 4 × 12 = 48 ετών. Έξι χρόνια μετά, η Μαρία θα είναι 18 και η Άννα 54, επιβεβαιώνοντας ότι 54 = 3 × 18. Επομένως, η Άννα είναι σήμερα 48 ετών και η Μαρία 12 ετών)

24.Δ (Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας σε έκταση, με επιφάνεια περίπου 8.336 τετραγωνικά χιλιόμετρά και πληθυσμό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο κατοίκους. Είναι επίσης το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο Θάλασσα)

25.Β (Η Μεξικανή ζωγράφος Φρίντα Κάλο και ο συμπατριώτης της τοιχογράφος Ντιέγκο Ριβέρα ήταν από τα πιο γνωστά και θυελλώδη καλλιτεχνικά ζευγάρια στην ιστορία)