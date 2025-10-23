Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί το πρώτο «Green Bond» της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως επενδυτική (investment grade) έκδοσή της.

Η Alpha Bank κατέγραψε εντυπωσιακή επιτυχία με την ολοκλήρωση της πρώτης πράσινης έκδοσης ομολόγου στην ιστορία της, ύψους 500 εκατ. ευρώ, μετά την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,125%.

Περισσότεροι από 140 διεθνείς επενδυτές συμμετείχαν στη συναλλαγή, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των αγορών στη δυναμική και τη σταθερότητα της Τράπεζας, ενώ το ενδιαφέρον ενισχύθηκε από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit. Μόλις μέσα σε μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ήδη ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη ραγδαία ανταπόκριση της αγοράς και τη στροφή των θεσμικών επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank.

Η υψηλή ποιότητα της ζήτησης επέτρεψε στην Τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε τελική τιμολόγηση 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap – το χαμηλότερο spread που έχει καταγραφεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε ανάλογη έκδοση. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη θεαματική βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της Alpha Bank, καθώς η αντίστοιχη έκδοση του Φεβρουαρίου 2024 είχε spread 243 μονάδων βάσης. Παρά τη συμπίεση του spread, οι εντολές παρέμειναν σταθερές, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή και ποιοτική επενδυτική βάση της συναλλαγής.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί το πρώτο «Green Bond» της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως επενδυτική (investment grade) έκδοσή της. Μέσω της συναλλαγής, η Τράπεζα ενισχύει τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, κατευθύνοντας τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράσινα έργα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιλογή της Alpha Bank να πραγματοποιήσει την πρώτη μετα–investment grade έκδοσή της ως πράσινη, υπογραμμίζει τη στρατηγική ευθυγράμμισή της με τις αρχές ESG και τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.