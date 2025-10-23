Η αύξηση του επιδόματος παιδιού... έγινε φοροέλαφρυνση: Οι ανακοινώσεις Μιχαηλίδου στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για την Κοινωνική Ασφάλιση.

Φορολογικές ελαφρύνσεις που τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως υπογράμμισε κατά την τοποθέτησή της στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για την Κοινωνική Ασφάλιση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν στο κέντρο την οικογένεια και έτσι λειτουργούν συμπληρωματικά προς το επίδομα παιδιού (Α21) αυξάνοντας σημαντικά το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε, αποτελεί μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα 38.000 ευρώ, η οποία σήμερα λαμβάνει 168 ευρώ τον μήνα από το επίδομα παιδιού (Α21).

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, θα έχει επιπλέον όφελος 360 ευρώ τον μήνα, δηλαδή συνολικά 4.300 ευρώ τον χρόνο επιπλέον από όσα ήδη λαμβάνει. Ακόμη και μια οικογένεια με ένα παιδί και παρόμοιο εισόδημα, θα εξοικονομεί γύρω στα 50 ευρώ μηνιαίως, ποσό μεγαλύτερο από την κατώτατη κλίμακα του επιδόματος παιδιού.

Παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστροφή ενός από τα δώδεκα ενοίκια, που τίθεται σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πρόσθετη ενίσχυση του επιδόματος στέγασης και όχι για απλή προσαύξησή του.