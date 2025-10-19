Δεν λείπουν περιπτώσεις όπου διαμερίσματα της δεκαετίας του ’60, χωρίς αναβάθμιση και χωρίς θέα, προσφέρονται προς 4.700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης παρουσίασαν μείωση 4% στο εφετινό οκτάμηνο, παρότι οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά περίπου 9%. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη στασιμότητα που χαρακτηρίζει σήμερα την αγορά κατοικίας, όπου οι υπερβολικές απαιτήσεις των πωλητών αποθαρρύνουν τους αγοραστές. Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, ο αριθμός των αγοραπωλησιών περιορίζεται, καθώς το χάσμα μεταξύ ζητούμενων και πραγματικών αξιών διευρύνεται.

Πολλοί ιδιοκτήτες, επηρεασμένοι από τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών, θεωρούν ότι μπορούν να διαθέσουν παλαιά ακίνητα σε τιμές σχεδόν ίδιες με των νεόδμητων.

Επικαλούνται την καλή τοποθεσία ή τα «ποιοτικά υλικά» της εποχής κατασκευής, αγνοώντας όμως παράγοντες όπως η ενεργειακή απόδοση και η αντισεισμική προστασία. Έτσι, κατοικίες τριακονταετίας ή και παλαιότερες, χωρίς σημαντική ανακαίνιση, βγαίνουν στην αγορά με τιμές που πλησιάζουν αυτές των σύγχρονων κατασκευών.

Τα νότια και βόρεια προάστια

Δεν λείπουν περιπτώσεις όπου διαμερίσματα της δεκαετίας του ’60, χωρίς αναβάθμιση και χωρίς θέα, προσφέρονται προς 4.700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα νότια προάστια, η γειτνίαση με το έργο του Ελληνικού έχει οδηγήσει πωλητές να ζητούν για κατοικίες 30ετίας τιμές της τάξεως των 4.200 ευρώ ανά τετραγωνικό, παρά την έλλειψη σύγχρονων υποδομών ή ενεργειακής αναβάθμισης.

Ανάλογες υπερβολές παρατηρούνται και στα βόρεια προάστια, όπου ακόμη και ημιτελείς οικοδομές της περιόδου της κρίσης προσφέρονται προς 1.800 ευρώ το τετραγωνικό. Για να ολοκληρωθούν, απαιτείται σχεδόν το ίδιο ποσό, με το συνολικό κόστος να φθάνει ή και να ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αισθητή πτώση της αγοραστικής δραστηριότητας. Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι στρέφονται σε παλαιότερα ακίνητα αναζητώντας χαμηλότερες τιμές, όμως όταν διαπιστώνουν ότι η διαφορά από τα νεόδμητα είναι ελάχιστη, εγκαταλείπουν την προοπτική αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται «πάγωμα» στις συναλλαγές και αυξανόμενη απογοήτευση στην αγορά.

Οι πραγματικές τιμές στις οποίες τελικά ολοκληρώνονται οι πωλήσεις είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και 30% χαμηλότερες από τις αρχικές ζητούμενες. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί πωλητές επιμένουν σε εξωπραγματικά ποσά, αναρτώντας αγγελίες χωρίς πρόθεση να προσαρμοστούν στις συνθήκες της αγοράς. Η τακτική αυτή φαίνεται να φθίνει, καθώς η ζήτηση από ξένους αγοραστές έχει μειωθεί μετά τις αλλαγές στη «χρυσή βίζα» και τους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ οι περισσότεροι επενδυτές προτιμούν νεόδμητα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα.