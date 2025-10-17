Γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Γ/2025.

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (ΚΕΔ) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση, που προβλέπεται στην Προκήρυξη 2Γ/2025 του ΑΣΕΠ και αφορά στην πλήρωση εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α΄ 206), καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Αγγλικά

Β. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Γαλλικά

Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Γαλλικά, θα εξετασθούν αποκλειστικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 13:30 (Βάρδια ΣΤ΄).

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση τεσσάρων (4) μαθημάτων με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και η συνολική της διάρκεια είναι τρεις (3) ώρες.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τεσσάρων μαθημάτων.

Κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 25% και βάση βαθμολογίας εξήντα (60) μονάδες, ενώ η βάση για τη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών είναι εξήντα (60) μονάδες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα εξέτασης, άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να εισέλθουν με τους κωδικούς taxisnet στην πλατφόρμα e-Ραντεβού προκειμένου να εκτυπώσουν την κράτηση που έχει δημιουργηθεί και ακολούθως να την έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης.

Για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμβουλευτούν τον Χάρτη.