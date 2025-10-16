Όπως ενημέρωσε ο κ. Τσιάρας τους γαλάζιους βουλευτές, η προκαταβολή του 70% της ενιαίας ενίσχυσης, που αφορά το μεγάλο πακέτο πληρωμών και όχι τα μικρά ποσά που ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ, θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει εξοφληθεί το σύνολο της ενιαίας ενίσχυσης.

Πάνω από τέσσερις ώρες είχε διάρκεια η ενημέρωση, το απόγευμα της Τετάρτης, των 50 κυβερνητικών βουλευτών της περιφέρειας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Πειραιώς και όπως φαίνεται η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει τα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι έχουν μείνει στον αέρα με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βέβαια αυτό θα γίνει εφόσον η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν τελικά καταφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κρατήσει τη διαπίστευση.

Και αυτό γιατί μπορεί ο κ. Τσιάρας να έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα, ωστόσο τον κωδώνα του κινδύνου για την πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκρουσε ο νυν αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Ζαλίδης, επισείοντας ακόμακαι τον κίνδυνο στάσης πληρωμών και λέγοντας πως είναι «όσο ποτέ επικίνδυνο να κρατήσουμε την πιστοποίηση».

Όπως είπε καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή, «για να πληρωθούν οι αγρότες πρέπει να έχουμε πιστοποιημένο Οργανισμό», σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει «στάση πληρωμών», «sudden death», όπως είπε στα αγγλικά. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έκρυψε τον έντονο προβληματισμό του για το αν ο Οργανισμός θα διατηρήσει την πιστοποίησή του λόγω των πολλών παραμέτρων που βάζει η ΕΕ στο action plan το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί ως τις 4 Νοεμβρίου.

Πάντως οι βουλευτές προειδοποιήσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πως εφόσον η πρώτη πληρωμή πάει για τέλη Νοεμβρίου παραμένει ο κίνδυνος για αγροτικές κινητοποιήσεις. Επίσης υπάρχει προβληματισμός για το κλίμα που θα επικρατήσει στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Την αδυναμία του να δεσμευτεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής πως θα γίνουν οι πληρωμές Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους κοινοτικών επιδοτήσεων αγρότες, εξέφρασε ο νυν αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Ζαλίδης.

Η αναφορά αυτή του αντιπροέδρου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ανακοίνωσε την έναρξη των πληρωμών στους αγρότες, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολιτική τρικυμία στην οποία έχει περιπέσει η κυβέρνηση στην υπόθεση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δηλώνω αδυναμία, γιατί δεν εξαρτάται από εμένα», απάντησε ο κ. Ζαλίδης σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του Οργανισμού ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επισήμανε: «ο νέος πρόεδρος κ. Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω το traditional της 28ης Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου να μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Για τον Οκτώβριο όμως είναι δύσκολο ως αδύνατο».

Αναφερόμενος στα ΚΥΔ (κέντρα υποβολής δηλώσεων) από τα οποία έχουν προκύψει τα δεσμευμένα ΑΦΜ, ο αντιπρόεδρος εξήγησε πως την σχετική έρευνα την έχει αναλάβει η οικονομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ευρωπαία εισαγγελέα, επισημαίνοντας πως δεν είναι πάνω από 40 ΚΥΔ που έχουν βγάλει τα παραστατικά.